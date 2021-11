Také letos do adventního času tvrdě zasáhnou opatření proti šíření koronaviru. Pořadatelé musí ve velkém rušit připravené akce, setkání i vánoční trhy. Radost bude rozdávat alespoň sváteční výzdoba v ulicích. A my opět v tradiční anketě porovnáme nejkrásnější vánoční stromy v našich městech a obcích. Který je ten nej? Hlasováním rozhodnou pouze čtenáři.

Tak letos přivezli strom pro Louny:

Do ankety můžete nominovat každý vánoční strom na veřejně přístupném místě v obci či městě okresu Louny. Stačí poslat jeho povedenou fotku na redakční mail zdenek.plachy@denik.cz a my jej zařadíme do galerie i hlasování. Nezapomeňte připsat jméno a příjmení autora fotky a také místo, kde je stromek k vidění.

Hlasování skončí úderem půlnoci ze středy na čtvrtek 23. prosince.

Budeme se těšit na letošního vítěze.