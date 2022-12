Na neděli 11. prosince ji připravuje organizátorka řemeslných trhů v lounské Jakoubkově ulici Jana Plecitá. „Nechystáme průvod strašidelných bytostí ale show na jednom místě v rámci našich trhů. Půjde o jejich zpestření. Lidé budou s maskami v kontaktu, budou se s nimi moci vyfotit,“ sdělila. Krampusáci se ale prý projdou i po blízkém Mírovém náměstí, v Lounech by měli být od 13 do 16 hodin. Možná i déle podle zájmu lidí. Trhy v Jakoubkově ulici proběhnou první dvě prosincové neděle od 9 do 16 hodin, ty nejbližší navštíví čert s Mikulášem.