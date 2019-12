V Žatci, Lounech a Podbořanech pokácené jehličany přivezli, v Postoloprtech září strom živý. Některá z měst mají dokonce nazdobených stromů více.

Na lounském Zeleném náměstí už vánoční stromek svítí. | Foto: Ladislav Bába

Rostly desítky let. Postupem času dosáhly takových rozměrů, že začaly překážet. Motorové pily proto přivodily jejich pády. Jelikož jsou ale krásně rostlé, nákladní auta je převezla do center měst, kde je jeřáby usadily do připravených otvorů a opět vztyčily. Řeč je o vánočních stromech v Lounech, Žatci a Podbořanech, které zdobí tamní náměstí. V Postoloprtech je to jinak. Tam mají v centru vánočně ozdobený živý strom, svou výškou patří k nejvyšším v České republice. Ve zmíněných čtyřech městech se vánoční stromy slavnostně rozsvítily v minulých dnech.