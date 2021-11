FOTO: Vánoční štolu v Podbořanech rozdali dětem a seniorům

Dvanáct metrů sladké štoly se mělo rozdávat při rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Podbořanech. Slavnost se kvůli covidu zrušila, štolu nakrájenou na šest set kusů rozvezl starosta Radek Reindl s místním zastupitelem a velitelem hasičů Josefem Svobodou dětem do místních mateřských škol Hlubanská, Žatecká a Bří Čapků, do družin základních škol Masarykova a Husova a do domova pro seniory.

Starosta Podbořan Radek Reindl spolu s místním zastupitelem a velitelem dobrovolných hasičů Josefem Svobodou rozvezli štolu do školek, škol a domova pro seniory. | Foto: Laurencia Helásková

„Štola byla dle ochutnávačů výborná. Upekli ji na několik etap učni oboru cukrář z podbořanské střední školy pod vedením Ivany Kudláčkové,“ sdělil starosta. Na štolu žáci použili 180 vajec, deset kilogramů ořechů, šest kilogramů rozinek a další suroviny.