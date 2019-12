Vyfotili jsme pro vás města v regionu, kde mají nazdobený vánoční strom. Můžete porovnat, kde je jehličnan souměrnější, bohatší, lépe nazdobený… Zkrátka podle vašeho gusta.

Pokud chcete do hlasování zařadit i další nazdobené stromy z našich obcí a máte pěkné fotky, pošlete nám je na redakční mail zdenek.plachy@denik.cz a my je zařadíme do galerie i hlasování. Nezapomeňte připsat, kde je ozdoba k vidění a kdo je autorem fotky.

Hlasovat můžete do Štědrého dne, 24. prosince, do pravého poledne.