Omezení se bude týkat ulic Osvoboditelů a V Domcích.

Louny, ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Přerušení dodávky elektřiny se chystá v Lounech. Elektřina nepůjde ve dvou ulicích. První přerušení dodávky bude v pátek 6. března v ulici Osvoboditelů, číslo popisné 2908. Práce jsou plánované od 7.30 do 12.30 hodin. Druhé omezení se chystá na středu 11. března v ulici V Domcích, konkrétně v domech 2716, 2718, 2720, 2721, 2722. Přerušení by mělo být od 7.30 do 15.30 hodin. „Přerušení bude pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě,“ informovala společnost ČEZ Distribuce.