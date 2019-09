Poslední srpnový pátek pořádal Okrašlovací spolek ve Stroupči akci s názvem Rozloučení s prázdninami.

Okrašlovací spolek ve Stroupči připravil na závěr prázdnin jednu z mnoha akcí. | Foto: archiv spolku

Děti si po zdolání spousty překážek, soutěží a dovedností, které jim přichystaly členky spolku, našly svůj zasloužený poklad ve formě starodávné čínské tradice - Piňatu. Do her a zápolení se s vervou zapojili i dospělí a všichni si to náramně užili.