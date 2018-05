Ve Vršovicích se opět kope, teď přišel na řadu vodovod

Vršovice - Ve Vršovicích na Lounsku se opět kope. Po kanalizaci, jejíž výstavbu před pár měsíci obec dokončila, přišel nyní na řadu vodovod.

Vodovodní přivaděče. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Leona Paroulková

Severočeská vodárenská společnost (SVS) začala ve Vršovicích s jeho rekonstrukcí, potrubí se bude měnit téměř po celé obci v celkové délce přes 1700 metrů. „Jednotlivé úseky byly postaveny v letech 1963 a 1975. Dnes jsou vysloužilé a poruchové,“ sdělil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Na některých místech se kopat nebude, použije se bezvýkopová technologie, kdy se do starého potrubí vtáhne nové. Práce mají skončit do 6. září. Obec by pak ráda povrch ulic po výkopech opravila. „Rekonstrukce povrchů připravujeme, požádali jsme o dotaci kraj, bohužel bezúspěšně. Budeme to dál zkoušet. Letos bychom chtěli opravit aspoň dvě ulice, záležet ale bude na penězích,“ sdělila starosta Pavlína Adamová.