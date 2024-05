Regionální muzeum v Žatci hledá nového ředitele. Po odchodu dlouholeté ředitelky Radmily Holodňákové radnice vyhlásila výběrové řízení.

Město Žatec hledá nové vedení pro své regionální muzeum. Jeho dlouholetá ředitelka Radmila Holodňáková odešla v minulých dnech do důchodu, na uvolněné místo radnice vyhlásila výběrové řízení. Ve druhé výzvě se mohou zájemci hlásit do 27. května. Město nabízí platové rozpětí v závislosti na praxi od 27 tisíc do 40 tisíc korun, příplatek za vedení ve výši sedm tisíc a po zkušební době osobní příplatek.

Nový ředitel by mohl nastoupit na přelomu jara a léta nebo v jeho průběhu. Radnice se rozhodla výběrové řízení vyhlásit znovu, první zrušila s tím, že výzvu zveřejní také na webu Asociace muzeí a galerií ČR. „Do prvního výběrového řízení se přihlásili celkem tři uchazeči, do druhého kola postoupili dva,“ sdělila tajemnice Městského úřadu v Žatci Helena Šmeráková.

Radmila Holodňáková vedla žatecké muzeum s pauzou v letech 2007 až 2012 od roku 1980. Tehdy do něj nastoupila se svým manželem, archeologem Petrem Holodňákem. I on odešel v minulých dnech do důchodu. „Za více než čtyřicetiletou éru pro žatecké muzeum udělali neskutečné množství skvělých expozic, výstav, akcí, které vždy okořenili tím nejlepším způsobem. Napsali a redigovali několik publikací, pečovali o všechny tři muzejní budovy a i o nás. Obětovali muzeu mnoho hodin navíc, zkrátka pro muzeum dýchali a žili,“ uvedli k jejich odchodu pracovníci muzea.

Počátky muzejní činnosti v Žatci spadají do devadesátých let 19. století, v roce 1896 bylo založeno německé městské muzeum. Do svého současného místa působení v budově v dolní části Husovy ulice se muzeum přestěhovalo v roce 1940. Příspěvková organizace města Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci funguje od roku 1973, jejím hlavním účelem je získávání, shromažďování, ochrana, odborná správa, vědecké zpracování a prezentace dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

Kromě zmíněné budovy v Husově ulici muzeum působí v Křížově vile v Zeyerově ulici a Staré papírně v ulici Volyňských Čechů, kde má také moderní depozitář.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci nabízí několik stálých výstav, mezi oblíbené patří například Žatecký poklad nebo Pravěk středního Poohří. K tomu připravuje další časově omezené expozice, na závěr května se například chystá vernisáž výstavy o prezidentských návštěvách v Žatci. Během roku muzeum organizuje také několik akcí. Ta nejbližší, 16. Muzejní noc v Žatci, se uskuteční v pátek 17. května od 17 do 24 hodin.

