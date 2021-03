Zájemci si mohou na webu Oblastního muzea v Lounech prohlédnout online výstavu o dobových velikonočních pohlednicích.

Muzeum spustilo on line výstavu o velikonočních pohlednicích. | Foto: Muzeum Louny

Kdo se zasloužil o první velikonoční pohlednici, jak vypadala i to, odkud a kam byla poslána. To už zůstane asi navždy záhadou. Ale jaké pohlednice se kdysi posílaly, si mohou zájemci prohlédnout na internetu. Ukazuje to online výstava, kterou spustilo na svém webu Oblastní muzeum v Lounech.