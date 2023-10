Velení 4. brigády rychlého nasazení v Žatci se změní. Z funkce po dvou letech odchází brigádní generál Jan Štěpánek, vystřídá ho plukovník Jiří Líbal.

Z velení 4. brigády rychlého nasazení v Žatci po dvou letech odchází brigádní generál Jan Štěpánek. Archivní foto | Foto: Armáda ČR

Armáda v této souvislosti chystá v pátek 20. října v 11 hodin slavnostní nástup zhruba pěti stovek vojáků v centru města. Pro řidiče bude od 8 hodin uzavřené náměstí Svobody. Vojáci tam budou pochodovat po ulicích Pražská a Obránců míru z areálu kasáren na okraji města.

„Slavnostního nástupu by se měl zúčastnit náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka a bývalí velitelé brigády,“ sdělil mluvčí 4. brigády Vladimír Moravec.

Jiří Líbal na archivním snímku, ještě v hodnosti kapitána.Zdroj: Deník/Jan VranýPlukovník Jiří Líbal je od 1. listopadu loňského roku velitelem 43. výsadkového pluku v Chrudimi, velkou část svého profesního života ale prožil u 4. brigády. V letech 1995 až 2014 sloužil s přestávkami u jejího 42. mechanizovaném praporu v Táboře, v té době se zúčastnil pěti zahraničních misí v Bosně, Kosovu a Afghánistánu. V roce 2015 nastoupil do Žatce, do roku 2019 byl velitelem tamního 41. mechanizovaného praporu. S jeho příslušníky byl na přelomu let 2018 a 2019 v Litvě.

Brigádní generál Jan Štěpánek je v armádě od roku 1989, u 4. brigády, kde působí od roku 2002, si prošel řadou velitelských funkcí. Nyní přechází k mnohonárodnostní divizi NATO v Polsku, bude zástupcem velitele.

Žatecké brigádě chybí stovky vojáků. Armáda teď shání hlavně střelce a řidiče

Žatecká 4. brigáda rychlého nasazení je součástí Pozemních sil Armády ČR a spadají pod ni tři prapory – 41. a 42. mechanizované dislokované v Žatci a Táboře a 44. lehký motorizovaný z Jindřichova Hradce. V případě válečného konfliktu by tvořila jádro brigádního uskupení se zhruba šesti tisícovkami vojáků. Útvar by doplnily ženijní, dělostřelecké, letecké a další jednotky.