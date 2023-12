Kvůli tání sněhu a vydatným dešťům se v Ústeckém kraji během vánočních svátků zvedly hladiny vodních toků. Někde už mají to nejhorší za sebou, jinde se velká voda teprve čeká.

Situace se nezhoršuje například na Ohři pod nechranickou přehradou. Největší vodní nádrž na severu Čech jako ochrana při menších povodních opět zafungovala, v kritických okamžicích během Štědrého dne dokázala povodňovou vlnu na Ohři eliminovat. Průtok v řece kolem 370 metrů krychlových za vteřinu snížila zhruba o polovinu, dnes, v pondělí 25. prosince v podvečer z hráze odtékalo 180 vteřinových kubíků.

Během Božího hodu vodohospodáři odtok z Nechranic pomalu zvyšovali, ruku v ruce s klesajícími průtoky na Liboci, Blšance a Chomutovce se ale hladina Ohře na Žatecku a Lounsku ustálila. V Lounech se drží na výšce 450 centimetrů, další výrazný nárůst se nepředpokládá.

Hodně vody ale poteče v řece ještě delší dobu, podle současného předpovědního modelu by druhý stupeň povodňové aktivity, pohotovost, měl v Lounech platit několik dní. Povodí Ohře musí vyprázdnit Nechranice, kde hladina v minulých dnech stoupla o tři metry a v pondělí 25. prosince v podvečer se zaplnil zásobní prostor přehrady. Ještě ale zbývá 35 milionů metrů krychlových ovladatelného retenčního prostoru, což by mělo ke zvládnutí vánoční velké vody na Ohři stačit. Průtok v řece nad Nechranicemi klesá, i tak ale stále přesahuje tři sta metrů krychlových za vteřinu.

Podle současných předpovědních modelů by měla velká voda v nejbližších dnech trápit hlavně oblasti Ústeckého kraje kolem Labe. Postupně tam “dotéká“ z velké části Čech, nynější předpovědní modely hovoří o tom, že by řeka měla v Ústí nad Labem stoupnout ještě o metr, a to ze současných 560 na 660 centimetrů.

Limitu pro vyhlášení nejvyššího, třetího povodňového stupně, 600 centimetrů, má být dosaženo o půlnoci z úterý na středu. Jaká bude situace ve skutečnosti, se ukáže hlavně během úterý 26. prosince.

