Velké množství omezení v Žatci začíná. Zavírá se most a silnice do Loun

Žatec - Nebývale velký počet uzavírek důležitých silnic a ulic čeká na jaře řidiče v Žatci a nejbližším okolí. Důvodem jsou práce na opravách komunikací, mostů, sesuvů svahů a inženýrských sítí. První dvě uzavírky mostu přes Ohři a silnice do Loun začínají už v pondělí 5. března.

Most Nicolase Belojanise přes řeku v Rooseveltově ulici nedaleko hlavního vlakového nádraží prochází opravami od loňska. Práce na „spodku“ mostu už proběhly, teď se město pustí do druhé etapy a jeho vrchní části. „Opravovat se bude vozovka, chodníky a veřejné osvětlení,“ sdělil Marek Pataky z odboru rozvoje a majetku žatecké radnice, kterou opravy vyjdou na 5,25 milionu korun.

Most bude pro veškerou dopravu uzavřený do 18. května, zůstane zachovaný jen průchod pro pěší. „Uzavírka se také dotkne několika autobusových linek, které budou jezdit jinudy. Cestující musí počítat s tím, že oproti normálnímu jízdnímu řádu mohou spoje nabírat časové skluzy,“ vysvětlil vedoucí žateckého odboru dopravy Jiří Dobruský.

Autobusy budou jezdit Podměstím a přes most na plzeňské silnici, přechodně se ruší zastávka U Plynárny nedaleko Lidového domu.

Na jaře se obnoví výkopové práce v horní části ulice Volyňských Čechů, kde se plánuje úplná uzavírka mezi křižovatkami s ulicemi Mládežnická a Otakara Březiny. „Ze stejného důvodu bude uzavřena i část ulice Studentská. Zároveň budou probíhat za částečného omezení dopravy dokončovací práce na křižovatkách této ulice,“ sdělil Dobruský.

Řidiči jedoucí na sídliště Jih nebo ve směru na Rakovník budou muset přes Husovu ulici.

Výměna vodovodu a kanalizace přinese uzavírky také do dalších žateckých ulic - Jungmanovy, Dvořákovy nebo Obloukové. „Chvíli se bude pracovat také v ulici Obránců míru, takže se uzavře vjezd do centra města. Z tohoto důvodu bude přechodně obousměrná Žižkova ulice,“ vysvětlil Jiří Dobruský. Jediný možný vjezd do centra tak poskytne právě tato ulice s Kněžskou bránou.

Výkopové práce budou letos pokračovat také u radnice na Hošťálkově náměstí.

Problémy se svahem

Uzavírky ale čekají na žatecké řidiče i v momentě, kdy opustí město. Kvůli sanaci svahů se zavře silnice na Louny, kvůli rekonstrukci mostků a opravě povrchu silnice na Rakovník a měnit asfalt se bude i na silnici do Kadaně.

Silnice II/225 ve směru na Louny má být uzavřena od 5. března do 20. května za odbočkou na Liběšice, v zatáčkách tam ujel svah. Objížďka pro osobní auta povede přes Liběšice, nákladní budou muset na silnici I/7 Praha - Chomutov.

Silnice Žatec - Louny bude ale v této lokalitě neprůjezdná déle. „Na tuto uzavírku následně naváže úplná uzavírka této silnice před Trnovany ve směru od Žatce, opět z důvodu sanace nestabilního svahu vozovky,“ poznamenal Jiří Dobruský.

Objížďky čekají řidiče také na silnici mezi Žatcem a Rakovníkem. Ta od loňska prochází rozsáhlou rekonstrukcí, práce se na jaře obnoví.

V březnu se silnice II/227 směrem na Rakovník uzavře na dvou místech. První uzavírka bude z důvodu bourání a následné výstavby nového mostu přes Radíčevský potok u kotelny v Perči. Druhá souběžná úplná uzavírka se chystá v Holedeči, kde se bude opravovat most přes říčku Blšanku. Objízdná trasa povede přes Radíčeves.

Na silnici Žatec - Rakovník se od křižovatky u Janova k Sádku bude během jara vyměňovat povrch, provoz bude v jednom pruhu. Podobná situace nastane také na silnici II/225 mezi Žatcem a Kadaní. Až do 31. srpna se bude za provozu opravovat povrch silnice, a to v úseku od okružní křižovatky u žateckého Kauflandu po Chbany. Obousměrnou dopravu budou řídit semafory nebo pracovníci stavební firmy.