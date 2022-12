První část revitalizace lounského sídliště Pod Kasárnami proběhla letos. Za 21 milionů. Více než 60 milionů korun má stát dokončení obnovy lokality, druhou a třetí etapu prací by Louny rády odstartovaly už příští rok. Hotovo má být v roce 2024. Zástupci města věří, že s financováním pomohou dotace. Radnice uspořádala veřejné projednávání záměru, o nové tváři sídliště přišly diskutovat desítky lidí.

Regenerace se dotkne lokality vymezené ulicemi 28. října, Čs. armády a Karla Aksamita. V oblasti bydlí devět stovek lidí.

Hlavními tématy setkání s veřejností byly problémy s parkováním, pře byly také o zeleň. O těchto dvou tématech se diskutovalo desítky minut. Mluvilo se také o dětských hřištích či prostoru pro venčení a hraní se psy. „Určitě by bylo dobré zakomponovat ještě více parkovacích míst. Určitě by na některých místech šly přidat, jsou tam, myslím, ještě rezervy,“ vyjádřil svůj názor jeden z obyvatelů lokality.

„V návrhu je podle mého hodně stromů, až zbytečně. Když vyrostou, hodně lidí si stěžuje. Jsou tam stromořadí třeba na obou stranách ulice. Je z toho akorát nepořádek, podle mého stačí stromy na jedné straně, na druhé místo nich mohou být tolik potřebná parkovací místa. Zeleň může být jinde,“ přidal se další muž bydlící na sídlišti Pod Kasárnami.

Další část obyvatel lokality by nerada viděla kácení, naopak žádala co nejvíce zeleně, upřednostnit ji před dalšími parkovišti. „Chceme vzrostlé stromy určitě zachovat, je jich kvůli jednomu parkovacímu místu škoda. Je důležité, aby zeleň zůstala, aby se tam dalo žít, aby to nebyly jen silnice,“ nechal se slyšet manželský pár.

Projektanti přislíbili, že se budou snažit najít co největší rovnováhu mezi příznivci více parkovacích míst a zeleně. „Parkování a navýšení počtu míst jsme se opravdu věnovali a věnujeme, snažíme se přidávat všude, kde to jde, víme, že jsou velmi potřeba. Nelze ale vše vyasfaltovat. Zeleň je tam velmi důležitá, má řadu funkcí, v létě například prostranství ochlazuje, aby to nebyla jen rozpálená plocha, zkrášluje prostředí, aby se tam lépe žilo. Proto se zeleň snažíme i přidávat,“ uvedl projektant Josef Filip.

Podle průzkumu by bylo potřeba kolem 550 stání, aby byli všichni uspokojeni a nebyly žádné problémy s parkováním. Takové navýšení ale není reálné, v současnosti je míst kolem 200. „Potřeba je větší, ale nelze ji uspokojit. Sídliště bylo bohužel projektované v době, kdy se nepočítalo s takovým nárůstem aut. S domy hýbat nelze a více parkovacích míst se nevejde. Musíme dodržovat dopravní normy, dodržována musí být bezpečnost,“ pokračoval Filip. „Po revitalizaci bude v celém sídlišti kolem 260 míst, tedy navýšení zhruba o 60 stání. Jsme rádi, že se nám povedlo alespoň tolik,“ okomentoval Filip.

Návrh na revitalizaci lounského sídliště Pod KasárnamiZdroj: se svolením MÚ Louny

Část obyvatel mu oponovala, že navýšení není reálně tak velké, protože část řidičů nyní parkuje i tam, kde by se nemělo, tedy tak trochu nadivoko a takové parkování je tolerováno. Projektant argumentoval tím, že více prostoru prostě není. „O jednotlivých parkovacích místech můžeme jednat, ještě se na to podíváme, ale je to v řádu jednotek. Stejně tak o vzrostlých stromech. Podíváme se na všechny návrhy, které občané zmiňovali,“ uvedl.

„Nevyhovíme úplně všem požadavkům, to asi nelze. Ale budeme se snažit vyhovět co nejvíce,“ řekl lounský starosta Milan Rychtařík.

V lokalitě má dojít k redukci vysokých skupin keřů, nahrazeny mají být menšími. Také tam podle plánů mají být čtyři dětská hřiště, pro různé věkové skupiny. Od těch pro nejmenší po ty pro teenagery. Spolu s nimi i fitness stezka s různými sportovními prvky.

Psí fitness

Diskutovalo se rovněž o plánovém „psím hřišti“. Někteří lidé měli obavy, aby se nejednalo o oplocené kynologické cvičiště, báli se každodenního provozu a častého hlučného štěkání. Projektant ale vysvětlili, že nic takového není v plánu. „O cvičiště se určitě nejedná. Je to travnatá plocha určená i pro venčení, aby nemuseli lidé venčit mezi domy, třeba u dětských hřišť. Bude to prostranství s lavičkou, kde si můžete sednout a s asi šesti dřevěnými agility prvky, překážkami, kde se psi mohou vyběhat. Tedy prostor na venčení i trávení času se psy, byla po tom poptávka,“ uvedl Josef Filip. Hřiště má být umístěno dál od bytových domů, v klidové části, směrem k ulici 28. října.

Obě zbývající etapy revitalizace sídliště Pod Kasárnami mají přijít podle propočtů městskou pokladnu na zhruba 63 milionů korun. Přesná částka vzejde až z výběrového řízení na dodavatele. To by rádo město spustilo příští rok na jaře.

Nyní se zpracovává žádost o dotaci, Louny chtějí žádat z evropských fondů. Výzva se bude hodnotit v únoru příštího roku, dotace by mohla uhradit až 85 % nákladů. Pokud vše půjde dobře, chtěla by radnice začít s pracemi příští rok koncem léta nebo brzy na podzim, hotovo by podle plánů mělo být v roce 2024.

Co se stane, pokud Louny dotaci nezískají? Jednou z možností je zaplatit akci celou z městské pokladny, druhou je odložení. Vedení města o takových variantách zatím neuvažuje, není jasné, jakou by případně zvolilo. „Očekáváme, že uspějeme. Pokud ne, budeme zvažovat další postup,“ uvedl starosta Loun Milan Rychtařík.