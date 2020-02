Většinou psi a kočky. Ale třeba i upálené kuře. To jsou oběti kauz týrání zvířat lidmi, které loni řešili pracovníci Krajské veterinární správy v Ústí nad Labem (KVS).

Počty případů

Zaměstnanci krajské veterinární správy v roce 2019 zaznamenali 556 podnětů na týrání, to se nakonec prokázalo ve 162 případech. Bylo to o 50 víc případů než předloni. Udělené pokuty vyčíslili veterináři zhruba na 670 tisíc korun.

Většinu povedených „chovatelů“ řešila nebo stále řeší také policie. Jako například toho, v jehož ústeckém bytě se našli živí, ale i mrtví domácí mazlíčci. Kromě psů a koček i leguáni nebo želvy, mýval či fretka.

„Celá záležitost nesla jednoznačně znaky zanedbání péče,“ konstatovala ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Lenka Hanušová. „Posléze se zjistilo, že chovatel není takto řešen poprvé,“ dodala s tím, že byl za podobný delikt popotahován už v minulém roce v jiném okrese. Tehdy vyvázl s 10tisícovou pokutou. Teď už ale tento člověk s podivnou zálibou v chování rozmanitých zvířat spravedlnosti nejspíš jen tak neunikne.

Jiný případ vešel ve známost loni na podzim. V bytě v ústecké čtvrti Krásné Březno se našlo 40 koček, z čehož 22 přežilo a 18 jich tam bylo mrtvých. „Tento případ je o to horší, že chovatel byl členem neziskové organizace, která se zabývá ochranou bezprizorních koček. Měl na to dokonce školení a získal osvědčení o tom, že ví, jak o tato zvířata pečovat,“ konstatovala Hanušová.

Živé kočky poté skončily v místním útulku. „V této věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu týrání zvířat,“ řekla už dříve policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Pachateli hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

Mladí tyrani

Další případ je podobně otřesný. I když po něm zůstalo jenom jedno mrtvé kuře. Mladiství se bavili tím, že ho polili hořlavinou, zapálili ho, nechali běžet a znovu zapálili. Nakonec na utýrané kuře skočil jeden z přihlížejících z lavičky. Mladiství si neopomněli pro ně nejspíš zábavnou scénu natočit. Díky videu, které má KVS k dispozici, teď má delikventy v rukou policie.

Jiný chovatel si sice své týrání nenatočil, stejně se ale na něj přišlo. Zhruba čtvrtletní štěně kavkazského ovčáka dovlekl k řece na vodítku, topil ho ve vodě, pak ho vytáhnul a hodil s ním několikrát o zem. V křoví ho pak bil klackem i rukou.

Krajští veterináři se potýkají i s výskytem množíren v rodinných domech. V jednom takovém s malým dvorečkem chovali lidé na tři desítky pražských krysaříků. „Psi byli zablešení, měli kožní problémy, výkaly byly nejen na dvorečku, ale i v místnostech,“ popsala podmínky chovu Hanušová.

Nekontrolované množení včetně příbuzenské plemenitby v budoucnu může psům způsobit velké problémy. Nevyhovující podmínky v chlívku plném dřeva a jiných předmětů připravili jedni majitelé z regionu také dvěma čuníkům. Než ale veterináři stačili prasata odebrat, došlo k zabijačce. Tím aspoň utrpení zvířat skončilo.

Další řešené chovatelce se nevyplatilo, že se starala o kozy, ovce a irské vlkodavy. Podcenila jak vynalézavost koz, tak i povahu vlkodavů. Jedna koza unikla k nim do ohrady. Pustil se do ní vlkodav, který na stádo ještě nebyl zvyklý. Pes okousal koze zadní nohu až na kost a museli ji utratit.

Veterináři loni řešili také případy opuštěných psů v domácnostech nebo ponechaných dlouho v autech. S případy často nechtěných domácích mazlíčků pomáhají útulky. Krajští veterináři ale zaznamenali také spolek, který jako útulek funguje bez razítka. Jeho členové s ním začali už v roce 2018. V činnosti dosud nepřestali, i když dostali pokutu.

Udání od sousedů

Existuje i řada případů, kdy veterináři jedou zkontrolovat chovatele na podněty z jejich okolí. Ale žádné týrání nakonec neprokážou. „Musíme prověřovat všechny případy. Ale občas je to vyřizování účtů mezi sousedy. A potom jistá neznalost lidí toho, co je a co není týrání,“ vysvětlil ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous. Připomněl, že ne všichni psi leží na gauči a mají pořád plnou misku, jak si někdy lidé představují. Jsou raději třeba i celoročně v blátě a nejdou si lehnout do boudy, ani když je psí počasí.