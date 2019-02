Okres Louny - Zeptejte se i vy prostřednictvím naší redakce.

Máte nějaké domácí zvířátko a zdá se vám, že na tom není zdravotně úplně ideálně?

Zeptejte se profesionálních veterinářů, jak mu zajistit spokojený život a uchránit ho před nemocemi a dalšími problémy. Poradí vám zkušení odborníci. Lékaři s letitou praxí budou odpovídat každé úterý na vaše dotazy. Vysvětlí, co dělat, čeho se vyvarovat a jak pomoci.

Dotaz:



Naši kočičku Elišku chováme v bytě již 12 let. Je to miláček rodiny. Je velice inteligentní a čistotná. Její maminka je siamská kočka z chovného vrhu, ale tatínek je obyčejný mourek. Jsou to čtyři roky, co se jí u struku udělala boulička. Veterinář ji odoperoval. Pooperační stav špatně snášela a měla jizvu přes celé bříško. Do dvou let se jí objevila další boule. To už nám náš veterinář řekl, že by jí museli odstranit všechny struky. Bylo jí tenkrát 10 let. Odmítla jsem operaci, měla jsem strach, že o ni přijdu. Ani veterinář neviděl operaci v tomto věku nějak pozitivně. Dnes už má boule čtyři a jedna z nich má velikost slepičího vejce. Teploty nemá, žere a ani nenaříká bolestí. Pravda je, že je malinko dušná. Je stále pod mým přísným dohledem. Pane doktore, podle velikosti a příznaků to vypadá na tukové boule a pooperační srůsty po první operaci. Náš lékař nám řekl, že kdyby došlo k prasknutí některých boulí, musíme ihned přijet, jelikož by si do nich mohla zanést infekci. Zatím ale nejsou natolik napnuté, spíš jsou vsazené v dutině břišní. Je nějaké řešení? Mám strach, kdyby operace dopadla špatně, že ještě u takového konce bude mít bolesti. Můžete mi prosím napsat, jestli jsme něco nezanedbali a jestli jsme udělali dobře či špatně, že jsme ji nedali operovat? Máte zkušenosti s těmito boulemi u struků koček? Děkuji. Alena

Odpovídá MVDr. Josef Mašek

z Veterinárního zařízení Postoloprty



Problém u kočičky není nijak výjimečný, protože s prodlužujícím se věkem zvířat se zvyšuje četnost výskytu nádorových onemocnění. Podle popisu se jedná o nádor mléčné žlázy, který může mít různý charakter a v případě chirurgického odstraňování je doporučeno histologické vyšetření právě pro posouzení charakteru nádoru, jeho agresivity a především prognózy z hlediska možných metastáz nebo recidivy růstu.

Velmi záleží na tom, zda byl primární nádor přirostlý ke svalové vrstvě břišního svalstva nebo volně se pohybující v podkoží, ale podle toho, jak to nyní popisujete, se spíše bude jednat o jeden ze zhoubných novotvarů ml. žlázy, který zpravidla prorůstá do svaloviny břišní stěny a je chirurgicky neodstranitelný. Ostatně velmi podobný charakter mají tzv. postvakcinační sarkomy, jejichž přesný vznik není znám, ale vyvolávající příčinou může být průnik vakcíny nebo léčiva do kůže při jejich aplikaci a vyvolání lokálního zánětu, který se může později zvrátit v nádorové bujení.

Ve Vašem případě je prognóza velmi opatrná. Bude se více opírat o postižení tzv. regionálních mízních uzlin a rentgenologický nález na plicích, kam velmi často tyto nádory metastázují. Nechci posuzovat bolestivost, ale vzhledem ke klinickým zkušenostem mohu jen konstatovat, že je toto onemocnění spojeno s bolestivostí, jejíž terapeutické ovlivnění je minimální, protože dlouhodobá medikace analgetiky má zpravidla nedostačující efekt. Používání steroidních antoflogistik pak nemá efekt na potlačování bolestivosti, ale dokážou ztlumit výrazně zánět a nepřímo tak i bolestivost. Tady je ovšem dost častý problém podávání léků přes trávící trakt, vzhledem k přirozené vybíravosti koček v potravě.

Pokud si mohu dovolit udělat nějaký závěr, pak mohu doporučit rentgenologické vyšetření plic pro posouzení metastáz a medikaci steroidními antiflogistiky. Prognóza je spíše špatná a medikace se bude opírat především o zlepšení komfortu života. Pokud dojde k výraznému zhoršení klinického stavu a u kočičky se začnou zvýrazňovat projevy dušnosti, letargie a neochoty k příjmu potravy, je pak na zvážení majitele, zda-li není vhodná euthanasie. Hlavně a především jste Vy jako majitelka nic nezanedbala ani pokud jste se rozhodli pro chirurgické řešení. Ve spojení s histologickým vyšetřením, které jsem zmiňoval dříve, je to základní postup pro stanovení diagnózy a prognózy, ať už je jakkoliv bolestivá pro majitele. Naštěstí zvířata to tak nevnímají a užívají si života na maximum dokud to lze.