„Proti záměru je nevole napříč obcí i v zastupitelstvu a radě, veřejné mínění je proti. Někteří se obávají, že elektrárny přinesou negativní vlivy na okolí, jiní zase poukazují na to, co bude se stožáry po skončení životnosti po dvaceti třiceti letech. Aby nám tady nezůstaly,“ řekl starosta Cítolib Zdeněk Vaic.

Problém s dálnicí u Loun. Na stavbaře zřejmě čeká víc práce, dokončení se posune

V Jimlíně se záměrem budou zabývat zastupitelé ve středu 15. února. „Na devadesát devět procent jej zamítneme, po dohodě v tom postupujeme ve shodě s Cítoliby,“ sdělil starosta Jimlína Vladimír Svoboda.

Někteří Deníkem oslovení obyvatelé obou obcí záměr odmítli, jiným je lhostejný. „Bydlím na druhé straně vesnice, takže mi to je jedno,“ řekla starší paní před obchodem v Zeměchách. Pán, který se představil pouze jako Jirka, u obchodu v Cítolibech byl jasně proti záměru. „Mně se to nelíbí. Firma stožáry postaví, bude vydělávat peníze, pak zmizí a kdo je odstraní? Nevěřím, že se to ošetří tak, že to bude i za dvacet třicet let platit. Ať si to postaví jinde,“ neskrýval své obavy.

Meridian Nová Energie je dceřinou společností německé společnosti Meridian Neue Energien. Skupina provozuje přes 40 větrných a 50 fotovoltaických elektráren v Evropě s výkonem 160 MW. Převážně v Německu. Na dotazy Deníku ohledně projektu u Jimlína a Zeměch firma nereagovala.

Smyslné fotky z železničního muzea vynesly přes sto tisíc pro vážně nemocné

Lounsko je jednou z řady lokalit, kde společnost chtěla v Česku větrné elektrárny stavět. V řadě míst ale její záměry narazily na odpor místních – například u Horního Vítkova nedaleko Chrastavy na Liberecku, u Kolovče na Domažlicku nebo Malšína na Českokrumlovsku.

Podle starostů Jimlína a Cítolib nynější odmítnutí ale neznamená, že se k záměru někdy v budoucnu nevrátí. „Já osobně jsem příznivcem obnovitelných zdrojů,“ řekl Vladimír Svoboda. Nezanedbatelná pro rozpočty obou obcí by byla i finanční motivace – po dobu provozu elektráren by dostávaly půl milionu korun ročně.

ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Louny za rok 2022!

V současné době v okrese Louny žádná větrná elektrárna nestojí. Existovalo několik záměrů, ale ze všech sešlo. Například v Peruci na Lounsku se v roce 2008 postavili místní na odpor v anketě, na Podbořansku se ukázalo, že by měly negativní vliv na přírodu. V některých lokalitách také vadila blízkost vojenských radarů na hranici Žatecka a Chomutovska, panovaly obavy, že by je rotující lišty rušily.

Aktuální instalovaný výkon větrných elektráren v Česku je 340 MW, největší větrná farma je v lokalitě Kryštofovy Hamry na Ústecku. Tvoří ji celkem 21 turbín. Větrné elektrárny vyrobí přibližně jedno procento elektřiny v Česku. V současnosti se u nás nestaví, poslední nová zahájila provoz v létě roku 2019.