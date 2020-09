Na smrti Josefa Kuči, který byl odsouzen k výjimečnému trestu za vraždu a týrání tříletého Marečka z Loun, se nepodílel nikdo další. Vězeňská služba uzavřela vyšetřování ve valdické věznici jako sebevraždu bez cizího zavinění.

Josef K. z Loun se u ústeckého soudu zpovídá z utýrání malého chlapce | Foto: Deník/Karel Pech

Uvedla to mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. Josef Kuča zemřel začátkem července, na cele byl podle vězeňské služby sám. Policie cizí zavinění vyloučila. Kuča si na konci června vyslechl u Vrchního soudu v Praze pravomocný rozsudek, který ho poslal na 22 let do vězení.