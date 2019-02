Energetici se poučili po nejničivějším orkánu Kyrill

Okres Louny, Ústí, ČR - Vichřice před pěti roky přerušila dodávky elektřiny u 1,5 milionu odběratelů v ČR, v okrese Louny bylo nahlášeno 200 případů škod.

Co dokáže vichřice: překroucený ocelový stožár vysokého napětí, jako by to bylo jen trochu silnější stéblo trávy. I tohle způsobil orkán Kyrill před pěti roky. | Foto: ČEZ

Před pěti lety řádil v ČR orkán Kyrill (česky Cyril), nejničivější vichřice za posledních dvacet let. Jen na zařízení ČEZ napáchala škody za 133 milionů Kč. Půldruhého milionu lidí zůstalo v ČR bez elektřiny. ČEZ se z této události poučila a provedla řadu opatření, aby se případné škody v takovém rozsahu nemohly v budoucnu při podobném meteorologickém jevu už opakovat. „Podobně jako povodně roku 2002 naučily naši zemi lépe čelit záplavám, přinesl Kyrill řadu cenných a draze vykoupených zkušeností. Zlepšily se metodické postupy, technické vybavení, příprava, výcvik, taktika,“ uvedl Ota Schnepp, mluvčí ČEZ pro severní Čechy. V severních Čechách tehdy orkán způsobil téměř 1000 poruch elektrických rozvodů a poškodil 33 kilometrů vedení. Zničeno bylo 63 stožárů. V terénu během čtyřdenní vichřice opravovalo následky 1600 pracovníků ČEZ. V okrese Louny lidé po orkánu nahlásili pojišťovnám přibližně 200 případů škod.

Autor: Libor Želinský