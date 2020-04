Na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku probíhá stěhování obrazů Jana Bezdružického z Kolowrat a jeho tří manželek do chodby před zámeckou kaplí, kde budou umístěny a návštěvníci je budou moci nově vidět v druhém prohlídkovém okruhu.

Přejít do galerie

Na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku probíhá stěhování obrazů Jana Bezdružického z Kolowrat a jeho tří manželek do chodby před zámeckou kaplí. | Video: Vladimír Jakub Mitura

"Vzhledem k rekonstrukci Rytířského sálu byly obrazy několik let uloženy v depozitáři. Proběhlé restaurátorské práce a výměna světel nám umožňuje navrátit obrazy opět před zraky návštěvníků a to právě v tomto zajímavém zámeckém prostoru," sdělil ředitel zámku Josef Kabát. Ten by se měl návštěvníkům, stejně tak jako ostatní, otevřít v druhém červnovém týdnu.