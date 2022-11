Na co by se měl nový starosta zaměřit? Zeptali jsme se lidí v Žatci

/VIDEOANKETA/ Zeptali jsme se obyvatel Žatce, co je nejvíce pálí. Jaké investice by mělo město co nejdříve zrealizovat a na co by se měl nový starosta Radim Laibl (ANO) co nejvíce a nejrychleji zaměřit. Ve videu najdete odpovědi pěti obyvatel města.