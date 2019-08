Svátek Vu Lan je jeden z největších buddhistických svátků ve Vietnamu i dalších asijských zemích a připadá na patnáctý den sedmého lunárního kalendáře. "Význam svátku Vu Lan spočívá v připomínání si předků a uctívání duší zemřelých a také, abychom si vážili toho nejcennějšího, co máme, rodičů a rodiny," sdělil předseda vietnamského spolku Nguyen Thi Hoa.

Buddhisté věří, že v den Vu Lan se otevírají brány pekla, duše zemřelých se mohou vrátit domů a setkat se opět s rodinou. Tento den je proto někdy označován také jako „den duší zemřelých“. Spolek upozornil, že Vietnamci považují tento svátek za příležitost k rodinným sešlostem, kdy se vyjadřuje láska a vděk rodičům, ať žijícím či zemřelým, a také předkům. Možná i proto se tento den považuje též za vietnamský den matek.

O svátku Vu Lan

Hned ráno se na oltář předků dává ovoce a další pokrmy, které mohou být vegetariánské, případně další dary, a zapalují se vonné tyčinky. Rodina spolu poobědvá a pak jde společně do chrámu, kde se mohou členové pomodlit nebo si vyslechnout kázání mnichů. Mniši obvykle nabádají k zodpovědnosti dětí vůči rodičům. Typickým symbolem tohoto svátku je květina, nejčastěji růže, připnutá na hruď. Červená barva symbolizuje žijící rodiče a bílá barva naznačuje, že buddhistovy rodiče jsou již po smrti.

Večer ještě věřící položí před dům další obětiny podobně jako ráno, opět zapálí vonné tyčinky a modlí se za duše zemřelých, které jsou bez domova, aby konečně našly svůj klid, protože duše, za které se nemá kdo modlit, se neustále „potulují“. V některých oblastech se také o půlnoci koná obřad, kdy se do řeky vypouštějí osvětlené lampiony, které pak plují po proudu a nesou s sebou přání. Nejčastěji je to přání, abych jejich rodiče žili ve zdraví co nejdéle.