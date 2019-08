Bohatý nejen hudební program nabídne Letní lounské vábení, které proběhne v pátek 9. a sobotu 10. srpna. Vstup je zdarma.

Hlavní hudební scéna bude tradičně na Mírovém náměstí v Lounech, představí se například Eddie Stoilow, Vladimír Mišík & ETC, Žlutý Pes nebo Xindl X. O úvodní vystoupení se v pátek odpoledne postará skupina Paya Noia s lounskou hudebnicí Pájou Táboříkovou. „Páteční streetovou scénu, na kterou loni přišlo hodně lidí, jsme přesunuli z letního cvičiště do Stromovky. Tančírna první republiky, která byla v kulturním domě Zastávka, se zase přesouvá do zrekonstruovaného hlavního pavilonu výstaviště,“ popsal letošní novinky tajemník komise Letního lounského vábení Michal Ovšonka.

Zrekonstruovaný areál letního cvičiště bude v sobotu patřit dětské scéně, pro fotbalové hrátky se využije nedávno dokončená travnatá plocha v jeho prostředku. V amfiteátru na výstavišti se chystá folková a country scéna, v sobotu se Stromovka přemění na rockovou scénu.

K významnějším bodům doprovodného programu Vábení patří páteční lampiónový průvod nebo sobotní závody dračích lodí na Ohři. Akci zakončí večerní sobotní ohňostroj za doprovodu hudby u mostu Veslařů.

Řidiči musí v centru Loun a jeho okolí počítat s uzavírkami a omezeními, ty první začnou kvůli stavbě pódia platit na Mírovém náměstí už ve čtvrtek 8. srpna odpoledne.

Další velká hudební akce se koná v závěru srpna ve Vroutku na Podbořansku. Proběhne tam jubilejní 20. ročník festivalu Rock for Churchill. Z českých kapel zahrají například J.A.R., Tata Bojs, Horkýže Slíže, Stromboli, Vypsaná fixa nebo Skyline, ze zahraničních interpretů přijede třeba Australan Ben Stanford vystupující s uměleckým jménem Dub FX, britské formace Skindred nebo Modestep, program hlavní stage festivalu uzavře německá skupina Modeselektor.

První víkend v září se v Žatci koná Dočesná. „Vystoupí třeba Vladimír Mišík a ETC, Slza, Janek Ledecký, Petr Kotvald, Petra Janů, Mňága a Žďorp nebo Monkey Business,“ přiblížil za organizátory Karel Fiala z Městského divadla v Žatci.

Letos se naopak nekoná žádná větší hudební akce na letišti v Panenském Týnci. Loni v létě se tam z Prahy přesunul dvoudenní festival Aerodrome, dorazily dvě desítky tisíc návštěvníků. „Pro letošek jsem chtěl něco menšího, klidně na jeden den, ale s hvězdou, která tu ještě nebyla. To se nepovedlo zařídit a dělat festival jen proto, aby se konal další ročník, nechci,“ vysvětlil majitel festivalu Igor Rattaj. Hodlá se proto soustředit na přípravu dalšího ročníku.

Uzavírky během Letního lounského vábení



Mírové náměstí

(od ulice Beneše z Loun po budovu Městské knihovny)

od 08.08.2019 – 14:00 hod. do 11.08.2019 – 12:00 hod. – uzavírka z důvodu stavby a následného umístění pódia na komunikaci před knihovnou

Mírové náměstí, vč. parkoviště:

od 09.08.2019 – 06:00 hod. do 11.08.2019 – 12:00 hod.

Úsek kolem sochy Jana Husa (vjezd ul. Beneše z Loun, výjezd ul. Pivovarská) bude uzavřen pouze po dobu konání kulturního programu, tj. 09.08.2019 od 16:30 do 01:00 hod. a 10.08.2019 od 15:30 do 01:00 hod. (12.08.) – uzavírka z důvodu konání hudebního programu – hlavní scéna LLV

Hilbertova ulice (od ulice Bezejmenná po Mírové náměstí) a Jakoubkova (úsek k Pražské ul.):

09.08.2019, od 06:00 hod. do 11.08.2019 - 12:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu parkování vozidel (s parkovací kartou) aktivních účastníků LLV

Žižkova ulice a most Veslařů - přes řeku Ohře:

10.08.2019, od 21:00 hod. do 22:30 hod. – úplná uzavírka z důvodu odpalování ohňostroje

Pobřežní ulice:

10.08.2019, od 08:00 hod. do 23:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu přípravy a likvidace ohňostroje

Husova ulice

(od křižovatky s ulicí Prokopova po křižovatku s ulicí Vrchlického)

09.08.2019, od 20,00 hod. do 22,30 hod. – úplná uzavírka z důvodu konání „Nočního cirkusu“

Rybalkova ulice

(od křižovatky s ulicí Horova):

09.08.2019, od 07:00 hod. do 10.08.2019 24:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu provozování atrakce – Slide (mokrá skluzavka)

Horova ulice

(směrem k ulici Rybalkova):

09.08.2019, od 07:00 hod do 10.08.2019 24:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu provozování atrakce – Slide (mokrá skluzavka)



Zákaz parkování během Letního lounského vábení



Parkoviště v Pobřežní ulici:

10.08.2019, od 08:00 hod. do 23:00 hod. – zákaz parkování v celém prostoru z důvodu přípravy a odpalování ohňostroje

Mírové náměstí:

09.08.2019, od 06:00 hod. do 11.08.2019 do 12:00 hod. – zákaz parkování v celém prostoru Mírového náměstí z důvodu konání hudebního programu LLV a stánkového prodeje na této akci

Husova ulice: (parkoviště u bývalého DK)

09.08.2019 od 08:00 do 24:00 hod. – zákaz parkování na celém parkovišti – noční akrobacie



Po dobu uzavírek bude odkloněna autobusová doprava, viz autobusy městské dopravy!



