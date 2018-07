Vířivka u sauny v Lounech nebude, město ji prodalo

Louny - Vířivka u sauny při koupališti v Lounech nebude. Její instalaci zabránily technické problémy, přestěhovat se tam měla ze zdemolované plavecké haly.

Tak vypadala vířivka v lounské plavecké hale krátce po svém uvedení do provozu. Archivní snímekFoto: Deník/Zdeněk Plachý

„Do původně plánovaných prostor sauny se nedala nainstalovat, bylo to technicky i investičně velmi náročné,“ sdělila Blanka Sunkovská z lounské radnice. Zvažovalo se, že by se nainstalovala ven. Od toho se nakonec také upustilo. „Provoz vířivky by nás ekonomicky vyšel draho,“ vysvětlil Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, jež má saunu ve své správě.

Město vířivku na základě rozhodnutí radních prodalo za 78 tisíc korun lounské firmě Wecker. „O pořízení nové vířivky neuvažujeme, chceme jít spíše cestou rozšíření prostor sauny. Zvětšíme vnitřní i vnější odpočívárnu, rozšíříme prostor recepce,“ sdělil Radek Příhoda.

Zájemci o tento druh relaxu si musí počkat na otevření nové plavecké haly, kde vířivka bude. K tomu má dojít na jaře 2020.