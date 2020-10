Stačí jeden nakažený a do karantény putují většinou všichni. Mateřské školy v lounském okrese v čím dál větším počtu omezují provoz, počet lidí s koronavirem v nich stoupá. Původní termíny karantény se navíc s každým pozitivním prodlužují, pro zdravé děti ale místa v jiných školkách nemají.

Školky jsou zavřené ve větších i menších městech. V Lounech jsou to aktuálně Mateřské školy Kpt. Nálepky a V Domcích. V prvním zařízení je nakažená více než polovina zaměstnanců. „Z deseti lidí mělo pozitivní test šest osob,“ potvrdila zástupkyně ředitelky Jitka Zusková. Mateřinku nařídili hygienici uzavřít 20. října. Minimálně tak mělo být do 25. října. Jenže jak stoupaly počty pozitivních testů, se datum odsunulo zatím na neurčito. „Určitě bude platit do konce října, blíže ale nevíme. Nyní čekáme na výsledky dalších testů,“ doplnila Zusková. V Domcích se karanténa dotkla dvou ze tří tříd. Karanténa jim končí 1. listopadu.

Úplnému uzavření se vyhnula školička Přemyslovců. Nákazu měla potvrzenou od 19. října v jedné třídě, která zamířila do karantény. Ostatní třídy ale zůstaly v provozu a dál už provoz omezený nebyl. Děti, pokud měly negativní testy, mohly od pondělí zpět do školky. Ty, které testy nepodstoupily, se vrátí na konci tohoto týdne.

Situaci kolem lounských školek řešilo v pondělí 26. října i vedení města, které je jejich zřizovatelem. Pokud to ale nenařídí přímo hygiena, plošné uzavření předškolního vzdělávání se nechystá. „Mateřské školy v Lounech v současné době nechceme a nebudeme zavírat, chceme je zachovat v provozu bez omezení, jelikož si dobře uvědomujeme, jak důležitá služba to pro řadu lidí je,“ komentoval rozhodnutí města starosta Pavel Janda. Vyzval ale ty rodiče, kterým jejich životní situace umožňuje nechat děti doma, aby jejich docházku do školek na čas přerušili. „Podají tak pomocnou ruku provozu školek,“ odůvodnil.

Mateřské školy postoj starosty kvitují. „Rozhodnutí je samozřejmě na vás jako na rodičích, ale omezili byste tím možnost případné nákazy vašeho dítěte v dětském kolektivu. Současně byste tím pomohli zajištění provozu mateřské školy v době, kdy často chybí ze zdravotních důvodů či nařízené karanténě i několik zaměstnanců současně,“ reagovala na výzvu hlavy města ředitelka MŠ Přemyslovců Martina Holubová.

S nákazou se potýkají i v Žatci. Speciální školka ve Studentské měla jedno nakažené dítě. Uzavřená bude do konce října.

Uzavřenou mateřinku mají také v Podbořanech. MŠ Pastelka zůstává uzavřená zatím také do odvolání. O jejím uzavření rozhodlo město po prvním pozitivním případu minulý týden, otevřít se měla původně už v pondělí. „Přibyly ale další dva pozitivní testy, karanténa se proto protáhne. Čekáme na rozhodnutí hygieniků,“ popsala situaci ředitelka Hana Koppová.