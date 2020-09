Lounsko, Žatecko a Podbořansko patřily na konci zimy mezi ty české regiony, kterým se nákaza vyhýbala nejdéle. První pozitivní test se objevil až ve čtvrtek 26. března. Od té doby se nakazilo sedm desítek lidí z okresu Louny. Alespoň tolik jich zachytilo testování, skutečné číslo bude zřejmě vyšší. Dosud se uzdravila padesátka lidí, tři zemřeli, aktuálně je v okrese Louny 19 pozitivních na koronavirus (stav ke středě 2. srpna).

Věková struktura nakažených se v okrese během půl roku změnila. V prvních týdnech se virus prokázal hlavně u střední a starší generace, například v druhé polovině dubna byla většina nakažených ve věku 60 let a více. Pak přišel zlom a testy začaly prokazovat virus spíš u mladších.

V srpnu se nakazily první děti a na konci srpna byla většina nakažených ve věku do 45 let. „Je to dáno tím, že na začátku se testovali ve velké míře starší lidé. Bylo třeba při jejich zdravotních potížích například odlišit, zda se jedná o koronavirus, nebo chřipku. S ukončením nouzového stavu a uvolněním opatření se začalo cestovat, proběhly sportovní akce, letní tábory. To vše má vliv na to, že se pozitivní testy více objevily i u mladší populace,“ vysvětlila vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice v Lounech Zdeňka Klapková.

S cestováním je spojený koronavirus například u dvou mladých lidí z okresu Louny, kteří se nakazili na mediálně známé mega party v Chorvatsku. Testy vyšly pozitivně také několika mladým lidem z ciziny, kteří přijeli na Žatecko sklízet chmel.

Jednou z příčin, proč se nákaza více nerozšířila mezi staršími obyvateli okresu, je to, že zafungovala izolace domovů pro seniory. „Jejich ředitelé k tomu přistoupili perfektně,“ pochválila Zdeňka Klapková.

Zvýšená hygienická opatření v nich platí pořád. „Návštěvy a personál u nás musí nosit roušky, máme dezinfekce před jídelnou i u vstupu do budovy. Tam je navíc rám, ve kterém se všem příchozím měří teplota,“ přiblížila ředitelka Domova pro seniory U Pramene v Lounech Jana Černá.

Během uplynulého půlroku se koronavirus objevil například na oddělení lůžek následné péče v žatecké nemocnici, ve společnosti Koito v Žatci nebo v psychiatrické léčebně v Petrohradě.

Kvůli výskytu koronaviru u personálu přerušila v srpnu provoz mateřská škola v Blšanech na Podbořansku, nyní už opět funguje. „První i druhé testy všech dětí, které byly ve školce, i všech zaměstnanců, jsou negativní. Mateřská škola je v plném provozu,“ sdělila starostka Dagmar Břehovská. V Blšanech proběhla dvakrát dezinfekce veřejných prostor, laviček, autobusových čekáren, vydezinfikovaly se interiéry školky a radnice.

Aktuálně je kvůli pozitivnímu testu u jednoho člena pedagogického sboru uzavřená základní a mateřská škola v nedalekém Petrohradě, kam dochází padesátka dětí. Část učitelů je v karanténě, také v tomto případě probíhá testování. Řada rodičů tak musela zůstat s dětmi doma. „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření školy vydávám po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě,“ vzkázala ředitelka školy Ivana Hůrková.