Místní obyvatelé si na problém dlouhodobě stěžují, k nápravě dosud nedošlo. Ke změně by ale mohlo brzy dojít. Na pěti místech žateckého sídliště Jih by se letos měly objevit polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, jedním z nich bude právě Javorová ulice.

V rámci programu pro podporu odpadového hospodářství obcí pošle Ústecký kraj do Žatce 1,2 milionu korun, dotace by měla pokrýt 70 procent nákladů. Žatecká radnice v současné době hledá firmu, která vybudování pěti stanovišť polopodzemních kontejnerů zajistí. Kromě zmíněné Javorové ulice se objeví také v ulicích Bří Čapků, Růžová, Jabloňová a Lipová. Práce mají probíhat od dubna do června.

S polopodzemními kontejnery na tříděný odpad se mohou obyvatelé žateckého sídliště Jih setkat před tamní základní školou.