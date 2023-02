„Od páteční deváté hodiny večerní do sobotní šesté hodiny ranní vyjeli hasiči v Ústeckém kraji kvůli silnému větru k 84 zásahům na spadlé stromy a větve na komunikace nebo dráty vedení. Nejvíc zásahů, dvacet, bylo v okrese Ústí nad Labem, v okrese Chomutov 18, v okrese Litoměřice 16, v okrese Teplice 15, Most 7, Děčín 6, Louny 2,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

V Chomutově spadl strom na dvě zaparkovaná auta. Na devíti místech zajišťovali hasiči uvolněné plechy na střeše. Od pátečního večera je uzavřená komunikace na sídlišti v Březenecké ulici, vlivem větru odlétává z panelového domu fasáda. Po jeho uklidnění místo zabezpečí hasiči.

V Sobědruhách na Teplicku vítr zlomil stožár, v nedalekém Přestanově na Ústecku spadlo vedení vysokého napětí. V Kadani se uvolnily fotovoltaické panely. V Děčíně v Loubské ulici je rovněž uzavřená silnice, v sedm hodin tam padl strom. Odklízecí práce by měly trvat zhruba hodinu.

Problémy kvůli silnému větru zaměstnávají na severu Čech také energetiky. "V Ústeckém kraji evidujeme 10 poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny je 2500 domácností," sdělila mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

"Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, poškození izolátorů a konzolí, přetrhání vodičů. Práci nám znesnadňuje silný vítr i sněžení. Mnohdy je problém se do terénu dostat kvůli popadaným stromům. Často se vracíme na místa, kde jsme již zasahovali včera večer. Snažíme se dodávky elektřiny obnovit co nejdříve," řekla mluvčí ČEZ.

Montéři poruchových čet se v sobotu snaží opravit to, co vítr napáchal. Situace se uklidňuje v kraji Libereckém, zde čeká na obnovení dodávky 3 tisíce domácností, v kraji Ústeckém pak 1500 domácností.

„Jsme stále v terénu, pracujeme na obnovení dodávky našim zákazníkům v co nejkratší možné době. Pomáhají nám i subdodavatelské firmy, posíleny jsou poruchové čety, tak pracovníci dispečinku i call centra,“ řekla v sobotu před polednem mluvčí ČEZu.

Máte poruchu? Dejte o tom vědět

K hlášení poruch dodávek elektřiny můžou lidé využít aplikaci PROUD Proud | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz), případně web www.bezstavy.cz či volat na bezplatnou poruchovou linku 800 850 860.