Vize vlastního autobusového dopravce v Ústeckém kraji dostala těžkou ránu

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 20 450 Kč

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace odborný rada - právník. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: okres Louny - Kontaktní pracoviště ÚP ČR Louny, Pod Nemocnicí 2380 Louny, služební poměr - vzdělání vysokoškolské, Hlavní náplň činnosti:, Výkon komplexních právních činností veřejné správy pro oblast zaměstnanosti, v rámci krajské pobočky zastupování Úřadu práce v řízení před soudy všech instancí, orgány činnými v trestním řízení a ostatními orgány veřejné správy a vyřizování agendy s tím spojené. Poradenská, metodická a konzultační činnost uvnitř i navenek úřadu. Sledování dodržování zákonnosti v činnosti krajské pobočky a signalizace zjištěných nedostatků. Zaštiťování vymáhání pohledávek vzniklých v oblasti zaměstnanosti a insolvence včetně podávání žalob, při podezření ze spáchání trestné činnosti podávání trestních oznámení a dalších podání směrem k ostatním úřadům veřejné správy. Spolupráce při vymáhání některých přeplatků na nepojistných sociálních dávkách a podávání návrhů na stanovení výživného soudem včetně zajišťování jejich vymáhání., Bližší podrobnosti k volné služební pozici naleznete na:, http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera - ústecký kraj - Odborný rada - právník, KrP Ústí nad Labem - pracoviště Louny, Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, - je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];, - dosáhl věku 18 let, je plně svéprávný, má potřebnou zdravotní způsobilost, - dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání v magisterském studijním programu., Služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 je tato podmínka zpřísněna a je vyžadováno vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo, viz bod 2., Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, 2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 Stanovení dalších požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, kterým je odborné zaměření vzdělání:, - vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo na vysoké, škole v České republice nebo obdobné vzdělání ze zahraničí, které je v, České republice uznáváno jako rovnocenné., Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 11. července 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné da. Pracoviště: Úřad práce české republiky, kontaktní pracoviště louny, Pod Nemocnicí, č.p. 2380, 440 01 Louny 1. Informace: Kontakt, .