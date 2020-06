Pravicové strany v regionu se spojily a v říjnových senátních volbách postaví společného kandidáta. V obvodu okresů Louny, Rakovník a části obcí na Kladensku nominují ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Klub angažovaných nestraníků Vladimíra Drápala z Loun.

Vladimír Drápal se v Lounech představil jako kandidát na senátora | Foto: Deník/Petr Kinšt

Bývalý ředitel tamního divadla a nynější kurátor Galerie města Loun kandiduje jako nestraník. „Celý život jsem usiloval o lidskou svobodu. Myslel jsem, že je tento boj v Česku vyhraný, ale události posledních let, tedy kam tuto zemi ubírá vláda Andreje Babiše, ukazují, že je třeba se znovu ozvat. Domníval jsem se, že je změna možná přes občanské iniciativy, ale ukázalo se, že ne. Proto jsem se rozhodl vstoupit do politiky a kandidovat do senátu, který považuji za poslední pojistku demokracie,“ vysvětlil na tiskové konferenci novinářům.