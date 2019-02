Okres Louny - Ode dneška nejedou vlaky mezi Hřivicemi a Domoušicemi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Správa železniční a dopravní cesty zahájila v okrese Louny sérii několika výluk. První výluka proběhla počátkem tohoto týdne na trati Louny – Most mezi stanicemi Břvany a Bečov.

Ode dneška, středy 9. února, až do pátku 11. února v době od 8 do 13.40 hodin nepojedou vlaky na trati Louny – Rakovník mezi stanicemi Hřivice a Domoušice.

V úterý 15. února od 7:50 do 14 hodin se chystá výluka také mezi Žatcem a Lišany. Výluka se příští týden plánuje i na trati Louny – Libochovice. Od pondělí 14. až do pátku 18. února vždy v době od 7:30 do 12.20 hodin to bude mezi stanicemi Libochovice a Koštice nad Ohří, další týden, 21. až 25. února, ve stejném čase mezi Košticemi nad Ohří a Louny. Kvůli výlukám jsou tratě pro vlaky Českých drah neprůjezdné, cestující musí počítat s přesedáním do autobusů.

(vot, pk)