Trénink doprovázel silný vítr s vlnami, které bylo obtížné překonat. „Zažil jsem moře!“ prohlásil jeden z dorostenců zvyklý na klidnou řeku Ohře. Jezero nabízí veslařům dlouhou rovinu a neomezený prostor pro manévrování. Jedinou překážkou je vlnobití, když hodně fouká. „Je to velká voda, na které potřebujete více zkušeností,“ řekl Deníku předseda klubu Martin Vorel. Protože na jezeru není o posádkách daleko od břehu takový přehled jako na řece, byl při ruce trenérský člun.

Veslařský klub by rád jezero Most využíval pravidelně, ale zatím chybí zázemí jako v Lounech. Veslaři věří, že mostecká základna by mohla vzniknout v příštím roce a přiláká k tomuto sportu i mládež z Mostu a okolí. Veslařský klub Ohře Louny vznikl v roce 1883 a patří k nejstarším v regionu. Má zhruba 150 členů od dětí po veterány.

Klub v srpnu plánuje na jezeru Most první závod v ČR v tzv. plážovém sprintu na mořských veslicích. Tento nový olympijský sport kombinuje slalom mezi bójkami s během, nasedáním a vysedáním z lodí. Akce se má konat na hlavní pláži, kde bude atrakcí pro návštěvníky areálu.

Veslařský sport na jezeru Most podporuje státní Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který má areál na starosti. Veslaři o víkendu nastupovali do vody ze psí pláže v jihozápadní části jezera. Lodě byly uložené na trávě. Kvůli zajištění bezpečnosti mladých veslařů PKÚ po dobu tréninku povolil malý doprovodný gumový motorový člun. Běžní návštěvníci motorové čluny ani skútry na jezeru Most používat nesmí. Důvodem je ochrany vody. Jezero je neprůtočné, nemá žádný přirozený přítok ani odtok.