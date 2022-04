„Letos je v plánu výměna mantinelů,“ připomněl lounský starosta Pavel Janda. Proběhne během jara a léta před zahájením nové sezony. „Dá se říct, že tím budou téměř všechny větší investice hotové. Řešit se ještě bude muset nákup nové rolby, ta na stadionu je z roku 2006, tedy 16 let stará,“ sdělil ředitel Lounské správy sportovních areálů Radek Příhoda.

Proměna bývalého letního cvičiště na moderní sportovní a volnočasový areál se také dokončí letos. V minulých letech tam vyrostlo travnaté hřiště na fotbal a dětské hřiště s mnoha atrakcemi, nyní se spouští revitalizace třetí, poslední části. „V rámci této etapy se areál rozšíří o další volnočasové plochy pro pohybové aktivity, vznikne nový betonový skatepark, multifunkční hřiště na míčové hry s umělým povrchem, parkourové hřiště, doplní se venkovní fitness prvky,“ informoval odbor rozvoje města lounské radnice.

FOTO: Poslední část bývalého letního cvičiště v Lounech se promění příští rok

Odbourají se betonové tribuny, položí nová dešťová kanalizace a elektrorozvody pro osvětlení areálu, dojde na terénní a sadové úpravy. „Stavba by neměla ovlivnit provoz zbylé části areálu, nadále budou v provozu,“ popsal Příhoda. Podle něj by se letos na letním cvičišti mělo objevit jedno vylepšení – stánek s občerstvením. Doplní tak nabídku v areálu, jehož součástí je restaurace.

Zatímco proměna zimního stadionu a letního cvičiště spěje do finále, v Lounech zahájili přípravné práce na zvýšení kapacit vnitřních sportovišť ve městě. Sportovní hala nedostačuje, nové prostory by uvítali hlavně florbalisté, házenkáři a basketbalisté. Město si nechalo vypracovat studie rozšíření sportovní haly, ale i tělocvičny u ZŠ a MŠ kpt. Jaroše.

„Je zpracovaný podklad, který půjde do rady města. Z výsledků studií a dalších jednání se v tuto chvíli zdá výhodnější rozšířit tělocvičnu u školy,“ přiblížil starosta Janda. Nová budova by dopoledne sloužila školákům, odpoledne a večer oddílům a sportující veřejnosti. „Bude to velká investice, náklady se odhadují až na sto milionů korun. Určitě se na ni pokusíme sehnat dotaci,“ dodal starosta.