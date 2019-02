Podbořany - V podbořanské ulici Kpt. Nálepky už sice realitní kancelář podnikla kroky ke zlepšení, pomohly ale jen z části. Teplá voda v některých domech teče, další byty mají problém s teplou vodou pořád, už skoro rok.

Teplá voda v ulici kpt. Nálepky v Podbořanech konečně teče tak, jak má.

Bohužel ale jen v některých domech. Byty, které jsou poslední v teplovodním řadu, stále musí odtáčet litry studené a vlažné vody. Radnice opět slibuje rychlou nápravu.

„Nejvíce nás trápí, jak dlouho už to trvá. Problémy začaly loni v září, po rekonstrukci kotelny v Dukelské ulici. Od té doby voláme po rychlém vyřešení, pořád se to ale vleče, kroky radnice a realitní kanceláře nepomáhají,“ žádá urychlené řešení Jiří Urbánek, předseda výboru společenství vlastníků bytů ve vchodě číslo 905. Právě tento dům má teď, už jako jediný, problémy.

V ostatních domech se situace zlepšila, už si nestěžují. Teplá voda údajně teče, jak má. Po peticích a prosbách, které občané adresovali radnici proběhlo několik úprav, včetně instalace regulačních ventilů. „Nový systém někde nespolupracoval se starým,“ přiznal problémy Ladislav Ljapin z Realitní kanceláře L+L, která pro město zajišťuje v ulici kpt. Nálepky dodávky tepla a teplé vody.

„Nám ale úpravy vůbec nepomohly. Teplá voda teče úplně nekontrolovaně. Několikrát za týden teče téměř horká, další dny často dlouhé minuty studená, při nejlepším vlažná,“ tvrdí Urbánek.

Deset kubíků za půl roku vytočili zbytečně

Urbánkovi už kvůli odtáčení studené vody a čekání na teplou spotřebovali v tomto roce za půl roku o deset kubíků více, než ve stejném období loni. A nejsou sami. Zvýšenou letošní spotřebu teplé vody o 20 až 30 procent udávají všichni obyvatelé domu č.p. 905. Na ročním vyúčtování jde přitom o vyhození tisíců korun. „Ráno čekáte na teplou, odpoledne, když přijdete z práce také. V průměru jsou to tři minuty, než začne téct normální teplá voda,“ říká Jiří Urbánek.

„Někdy ale teplá voda neteče mnohem déle. Daleko více než ty průměrné tři minuty. A to máme vždy baterii nastavenou na maximální teplotu,“ pokračuje Urbánek. Jen vlažná voda tekla i při návštěvě redaktora Deníku v jednom z bytů.

Problémem se už zabývalo i podbořanské zastupitelstvo, několikrát i rada města. Kroky realitní kanceláře ale spíše připomínají zkoušení metody pokus – omyl.

Dělalo se několik drobných úprav, instalovaly se zpětné klapky. Všechno ale bez úspěchu, horká voda netekla loni na podzim, přes Vánoce, ani teď. Komunikace mezi lidmi z ulice kpt. Nálepky a radnicí vázla.

Starosta: Situace už se musí vyřešit

„Už se musí situace vyřešit. Byly jsme informování, že instalací regulačních ventilů by se měl problém odstranit. Pokud se tak nestalo, musíme přijít na to, kde se stala chyba. Objednáme zpracování nezávislého posudku, který nám určí, co je potřeba udělat, aby teplá voda konečně tekla,“ slíbil starosta Radek Reindl.

Pokud bude potřeba, slíbila radnice že znovu opraví kotelnu. To by ale stálo opět statisíce, možná milion korun, navíc oprava by přicházela v úvahu až příští léto. „To je opět strašně dlouho, už jsme bez pohodlí téměř rok. Musí se to řešit rychle. Za opravu kotelny musí být přece někdo zodpovědný. Realitní kancelář by společně se zástupci města měla už konečně rozhodnout jak dál, vyřešit, co způsobilo tuto téměř krizovou situaci,“ pokračoval předseda výboru Jiří Urbánek.

„Považujeme za neoprávněné platit v plné výši za teplou vodu, která v podstatě nebyla dodána, protože místo ní teče studená. Je nesmyslné, v případě aktuální potřeby, vodu doma ohřívat, je to nejen nepraktické, ale hlavně časově a finančně nákladné. Cítíme se jako občané poškozeni,“ dodal.