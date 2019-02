Louny /FOTO/ - Podle předpovědí hrozí Lounsku povodeň, hlavní vlna má přijít ve čtvrtek; dnes už byl ve městě 2. povodňový stupeň.

Hladina řeky Ohře v Lounech během středy 12. ledna stoupla o desítky centimetrů. A situace se zřejmě ve čtvrtek ještě zhorší.

Zásobní prostor Nechranické přehrady je plný, proto ji Povodí Ohře začalo výrazně odpouštět. To se hned projevilo v korytě Ohře na Žatecku a Lounsku, kterým se valilo více než dvě stě kubíků vody za vteřinu. Dlouhodobý průměr je přitom třicet kubíků.

Hladina Ohře v Lounech nejprve v noci na středu stoupla na 442 centimetrů, což je dva metry nad normálem. Překročen tam tak byl druhý povodňový stupeň, pohotovost. Během dne stoupla hladina znovu poté, když vodohospodáři z Povodí Ohře dopoledne opět zvedli odtok z Nechranické přehrady, tentokrát na 201 metrů krychlových. A to už přineslo zaplavení níže položených míst v okolí řeky. Nejvyšší „neškodný“ odtok z Nechranic je 170 metrů krychlových za vteřinu. Hladina Ohře v Lounech vpodvečer stoupla na 470 centimetrů. Byl tam vyšší průtok, než je obvyklý třeba ve Vltavě v Praze. „Chceme odpouštět tak, aby v přehradě vznikl volný prostor pro další výraznější vlnu tání sněhu, kterou očekáváme ve druhé polovině tohoto týdne,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Množství vody, které přitékalo do Nechranic, ve středu klesalo, pohybovalo se už pod 150 metry krychlovými za vteřinu. V kombinaci se zvýšením odtoku začalo pomalu klesat množství vody v této největší severočeské přehradě. Její zásobní prostor se v předchozích dnech zcela zaplnil. Kvůli vydatným dešťům, které se mají během čtvrtka objevit v západní polovině Čech, se ovšem předpokládá, že opět stoupnou hladiny toků. Navíc meteorologové předpokládají teploty vysoko nad bodem mrazu, což povede k výraznému tání sněhu. Obleva má trvat přinejmenším celý víkend.

#nahled|https://g.denik.cz/12/51/graf_voda_ohre_louny_20110112_1_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/12/51/graf_voda_ohre_louny_20110112_1.jpg|Graf vodního stavu Ohře v Lounech ve středu 12. ledna před 23. hodinou od Českého hydrometeorologického ústavu#



Podle středečních modelů Českého hydrometeorologického ústavu by se hladina Ohře v Lounech měla během čtvrtka dostat na zhruba 550 centimetrů při průtoku tři sta metrů krychlových vody za vteřinu. Vyhlášen by v tom případě byl už nejvyšší, třetí povodňový stupeň – stav ohrožení. Dnes kolem poledne byla hladina řeky v Lounech na samé hranici vylití z břehů a voda dál stoupala. Hodně nebezpečným hazardem by mohl být nápad vydat se nyní na jinak oblíbenou stezku pro pěší Pod Šancemi. Rozbouřená hladina byla od ní jen pár decimetrů, na stezce navíc byl nebezpečný zledovatělý povrch.

Řeku od středečního odpoledne chodili pravidelně kontrolovat strážníci městské policie, potvrdil její ředitel Zdeněk Valeš. Hlídali vzestup hladiny a odháněli například děti do bezpečné vzdálenosti.

Vydaná varování

Varování vydala odpoledne lounská radnice. „Vyhlášen byl druhý stupeň povodňové aktivity. Dá se očekávat, že v dalších dnech řeka bude dál stoupat. Vývoj povodňové aktivity bude záležet i na vydatnosti očekávaných srážek. Žádáme majitele nemovitostí, rekreačních objektů a zahrad v sousedství řeky, aby si zajistili nezbytnou ochranu svého majetku a zvířat,“ uvedla Ivana Rozborová, členka povodňové komise města Loun. Varování vydalo také Povodí Ohře – kontaktovalo majitele karavanů na Nechranicích, které jsou blízko vody, aby si je převezli dál a výš od břehů. A to pro případ, že by hladina přehrady dramaticky stoupla.

Řeka v Lounech a i v některých úsecích pod městem se vylévá z břehů při vyšší vodě relativně často, naposledy na jaře 2006. Naopak například v Žatci zůstává v korytu, protože tam jsou vysoké regulované zpevněné břehy, které udrží i vysokou vodu.