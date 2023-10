Žatecké 4. brigádě rychlého nasazení chybí lidi. Její velitelství a tři prapory čítají přibližně 2700 tabulkových míst, obsazeno je ale jen 1900 pozic. Armáda věří, že s doplněním útvarů o nové vojáky pomohou například stipendia pro studenty a neotřelé náborové metody.

Cvičení vojáků v Doupovských horách. Ilustrační video | Video: Armáda ČR / Jan Kouba

„Ideální stav kompletní naplněnosti není, nejedná se ale o situaci, která by činila naši brigádu nebojeschopnou. Jsme bojovou jednotkou, obecně platí, že najdeme uplatnění pro osoby všeho zaměření, ale z hlediska určení užijeme víc bojovníků než u jednotek zabezpečení. Nejvíce nám chybí střelci. Důvodem je, že se jedná o základní funkci, ze které vojáci po relativně krátkém čase postupují na jiná místa a rozšiřují své uplatnění podle svých schopností,“ sdělil mluvčí 4. brigády rychlého nasazení Vladimír Moravec.

Velmi žádaní jsou u brigády také řidiči. Především ti, kteří mohou usednout za volanty nákladních aut. Nebo spojaři s IT znalostmi. „Ne úplně snadno se shánějí lidé s elektrotechnickým a zdravotnickým vzděláním,“ dodal mluvčí.

OBRAZEM: Dva tisíce vojáků. Na Doupově probíhá největší letošní cvičení

„Hledáme lidi, kteří mají základní úroveň fyzické zdatnosti, špetku rozumu a odhodlanost u nás sloužit. Důležitá je motivace a chuť na sobě pracovat,“ řekl vedoucí oddělení bojové přípravy brigády Martin Lysáček.

Brigáda nyní nabízí k rekrutaci 350 volných míst, zbývající 450 plánuje naplnit z jiných útvarů. „Situace na trhu práce je poměrně složitá, takže armáda musí být schopná lépe cílit nábor. Je proto například skvělé, že se rozjíždějí stipendia pro studenty, kteří chtějí nastoupit k útvaru. Kvůli tomu jsme vymysleli i virtuální náborové středisko, abychom přilákali především mladší generaci a zároveň zjednodušili administrativu pro vstup do armády, do aktivní zálohy, na dobrovolné vojenské cvičení či do dobrovolného předurčení. Obecně je situace horší v Čechách než na Moravě, takže je nutné hledat neotřelé náborové metody,“ prohlásil první náměstek ministryně obrany František Šulc při nedávné návštěvě v Žatci.

Zdroj: Youtube

Zvýšit nábor je armádní prioritou – do roku 2030 chce mít ve svých řadách 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc vojáků aktivní zálohy. Napomoci má nedávno spouštěné virtuální náborové středisko – www.doarmady.cz.

„Prapory 4. brigády rychlého nasazení patří mezi jedny z prioritně doplňovaných součástí Armády ČR, přesto i ony musí čelit problému s odchody vojáků do civilu či přesuny k jiným útvarům, což snižuje jejich personální naplněnost,“ vysvětlila náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky Armády ČR Iva Bednářová. Že je zřízení virtuálního náborového střediska krok správným směrem, podle ní dokládá zvýšený zájem potenciálních rekrutů.

Rekrutační cíl v takzvaném „přímém náboru“, kdy uchazeči nastupují přímo po absolvování základní přípravy do jednotek, činí pro tento rok maximálně 1700 osob. V šesti nástupních termínech, přičemž poslední se uskutečnil 4. září, bylo doposud plánováno povolat 1200 nových vojáků. „Přijali jsme 1105 nováčků, což představuje splnění na 92 procent plánovaného cíle v tomto období,“ dodala Bednářová.

Poslední nástupní termín letošního roku je naplánován na 1. listopadu a je stanoven na 500 osob.

Vojáci ze žatecké brigády se pravidelně účastní zahraničních misí – působili na Balkáně, v Iráku, Afghánistánu, Litvě nebo Mali. Poslední bylo v souvislosti s válkou na Ukrajině jejich nasazení na Slovensku, kde působili jako součást mnohonárodního bojového uskupení NATO.

Brigáda je součástí Pozemních sil Armády ČR a spadají pod ni tři prapory – 41. a 42. mechanizované dislokované v Žatci a Táboře a 44. lehký motorizovaný z Jindřichova Hradce. V případě válečného konfliktu by tvořila jádro brigádního uskupení se zhruba šesti tisícovkami vojáků, útvar by doplnily ženijní, dělostřelecké, letecké a další jednotky.