Střelba z pušky a pistole, dlouhý pěší přesun se zátěží, překonání Ohře, noční orientační běh, dovednostní soutěže a na závěr testy tělesné zdatnosti na těžké překážkové dráze. Tomu čelí na čtyři desítky vojáků z útvarů napříč českou armádou, kteří se přihlásili do víceboje pěchoty – Memoriálu Davida Beneše.

Na účastníky Memoriálu Davida Beneše čekala na střelnici u Vršovic tři stanoviště, na kterých vojáci museli prokázat své střelecké dovednosti z pistolí a útočných pušek. | Video: Deník/Petr Kinšt

Pořádající žatecký 41. mechanizovaný prapor připravil v těchto dnech osmý ročník memoriálu. Vojáci touto ojedinělou soutěží vzdávají hold kolegovi, který v červenci 2014 zemřel na misi v Afghánistánu.

„Do soutěže je přihlášeno celkem deset čtyřčlenných týmů. Za sebou mají první dvě disciplíny, a to na téma poznávání techniky cizích armád a topografie. Proběhly v úterý v areálu žateckých kasáren,“ sdělil jeden z organizátorů memoriálu Miroslav Malina.

Ve středu ráno se účastníci přesunuli auty na vojenskou střelnici u Vršovic na Lounsku. „Na třech místech na ně tady čekají různé úkoly. Střílejí jak z útočných pušek, tak pistolí,“ popsal mluvčí 41. praporu Patrik Růžička.

Po skončení programu ve Vršovicích se soutěžící vydali pěšky do přibližně třicet kilometrů vzdáleného Žatce. S sebou nesli zbraně a zhruba dvacetikilový náklad v batohu. „Při přesunu na účastníky čeká jedna disciplína, a to řešení incidentu po výbuchu auta. Musí při ní prokázat znalosti z první pomoci,“ přiblížil Miroslav Malina.

V závěru přesunu, u Žatce, čeká na vojáky přírodní překážka – musí se dostat na druhý břeh Ohře. Bez mostu. „Je na nich, jak řeku překonají, jakou taktiku zvolí,“ dodal.

Další program soutěže je připravený na středeční večer a čtvrteční dopoledne ve výcvikovém prostoru Pereč u žateckých kasáren. „Ve středu večer na týmy čeká zhruba čtyřkilometrový noční orientační běh. Ve čtvrtek pak disciplíny spojovací, taktické a chemické přípravy a také tažení minometu,“ přiblížil Miroslav Malina.

Závěrečné disciplíny jsou na programu v areálu armádního stadionu Flora. Tam si vojáci sáhnou na dno svých fyzických sil. Čeká je překážková dráha a „pexeso“, kdy musí na fotbalovém hřišti co nejdřív najít pod kužely schované součástky k pušce a sestavit ji. „Když jsem byl na memoriálu poprvé, byla pro mě nejtěžší ta překážková dráha. A to hlavně kvůli tomu, že je na programu na závěr soutěže, kdy už těch sil nezbývá mnoho. Předpokládám, že to bude letos stejné,“ řekl jeden z účastníků soutěže.

Štábní praporčík in memoriam David Beneš se narodil 30. června 1986 v Chomutově. V roce 2005 se přihlásil do Armády ČR, po absolvování základního rotmistrovského kurzu byl v březnu 2006 zařazen ke třetí mechanizované rotě 41. mechanizovaného praporu v Žatci. U jednotky prošel funkcí střelce, staršího střelce, velitele družstva a zástupce velitele čety a zúčastnil se tří zahraničních operací na území Afghánistánu. Od března 2014 byl členem strážní roty, která chránila velkou spojeneckou základnu Bagram u Kábulu. Zemřel 8. července 2014 na následky zranění, která utrpěl při útoku sebevražedného atentátníka. Pochován byl s vojenskými poctami v rodném Chomutově.