Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – muži do 35 let, muži nad 36 let, ženy do 35 let a ženy nad 36 let. Nejlepšího mužského času (3:21) dosáhl nadrotmistr Ján D. a nejlepší čas mezi ženami (3:59) měla nadporučice Markéta J. Oba jsou příslušníky žateckého 41. mechanizovaného praporu. Kromě něj má brigáda prapory v Táboře a Jindřichově Hradci.

Sníh, déšť, sluníčko, vítr. Vojáky cvičící na Doupově provázejí rozmary počasí

Překážková dráha NATO má lanové i pevné žebříky, minové pole, plazení pískem, vysutou Irskou lavici, příčné a podélné kladiny i obávaný příkop. „U 4. brigády rychlého nasazení si ji zkusili všichni. NATO dráha se u brigády stala součástí přípravy nováčků, některých profesních přezkoušení, vševojskových soutěží i jako bodovaná disciplína výběrových řízení elitních jednotek brigády,“ vysvětlil Štěpán Malast.