Vytvoření mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku je součástí snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli agresi Ruska vůči Ukrajině. NATO proto rozhodlo o umístění svých uskupení na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, už před tím je mělo v Pobaltí. Na Slovensku jsou kromě Čechů a domácích vojáků Němci, Slovinci a Američané. Mnohonárodní prapor působí v prostoru Lešť jihovýchodně od Zvolena, kde se cvičí sladění mezinárodních jednotek při vedení obranných operací.

„Úkolem praporu bylo zaujmout obranu, dalším bojem vyčerpat protivníka a vytvořit podmínky k protiútoku a znovuzískání obsazeného území. Hlavní tíhu boje nesly česká, německá a slovinská rota na obrněných vozidlech. V závěrečné fázi velitel praporu zasadil pomocí aeromobilní operace americkou výsadkovou rotu k obsazené vesnici. Ta, s blízkou leteckou podporou v podobě letadla L-39, následně zničila protivníka v zastavěném prostoru,“ popsal námět jednoho z cvičení tiskový a informační důstojník českého uskupení na Slovensku Jakub Sláma.

Pandury a vojáci ze Žatce odjeli chránit hranice NATO. Mise na Slovensku začíná

Návratem ze Slovenska pro žatecké vojáky nasazení ve větší míře v zahraničních misích prozatím končí. Do Mali, kam se jich měla stovka přesunout tento měsíc, neletí a ani v příštím roce se s nasazením příslušníků 41. mechanizovaného praporu v zahraniční operaci v tuto chvíli nepočítá. „Na základě politického vývoje v zemi a omezení spolupráce s ozbrojenými složkami v Mali byla v souladu se strategickým záměrem Evropské unie výcviková mise transformována na poradenskou s výrazně sníženými počty. Vzhledem k tomu Armáda ČR ukončí svou činnost v této misi do konce platného mandátu 31. prosince 2022,“ vysvětlila Vlastimila Cyprisová, proč Žatečtí do Afriky nepoletí.

Evropská unie poskytuje pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a zajistit suverenitu a teritoriální integritu celé země. Česká armáda v současné době výcvikové misi EU v Mali velí.

V této africké zemi panuje špatná bezpečnostní situace od roku 2012. V současnosti v ní vládne vojenská junta, která v roce 2020 svrhla demokratickou vládu, částečně kvůli frustraci z její neschopnosti zastavit násilí. Junta se poté odvrátila od tradičního spojence a bývalé koloniální mocnosti Francie a přiklání se k Rusku. Mise EU i souběžná mise OSN čelí v Mali stále obtížnějším podmínkám.