Vojáci ze žateckého útvaru hlídají a cvičí v hlavním městě Mali Bamaku

Technici v ostatních průmyslových oborech Technik údržby elektro. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: msíto výkonu práce: triangle Velemyšleves, Vzhledem k rozšiřování výrobní haly v důsledku přicházejících nových projektů do našeho výrobního závodu hledáme dalšího Technika údržby elektro., Máte praxi na obdobné pozíci v mezinárodní výrobní společnosti?, Chcete pracovat ve firmě, která má okolo 50-ti ABB robotů ve výrobě?, Rádi se technicky vzděláváte?, , V tom případě pro Vás máme zajímavou pracovní příležitost – TECHNIK ÚDRŽBY ELEKTRO., Co vás čeká:, •Údržba a opravy technologického vybavení firmy., •Řešení technickým změn., •Technická podpora výroby., Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:, •Vzdělání elektrotechnického směru., •Praxi na dané pozici v mezinárodní výrobní společnosti., •Platnou vyhláška 50, min. § 5., •Odborné dovednosti v oblasti elektrohydrauliky výhodou., •Znalost ABB robotů výhodou (seřizování, údržba, programování)., •Ochotu pracovat v nepřetržitém provozu., , Co vám můžeme nabídnout:, •Zajímavé platové ohodnocení., •Možnost dalšího vzdělávání (odborné kurzy, jazykové kurzy)., •20 dní dovolené a až 5 dní osobního volna navíc., •Dotované stravné., •Příspěvek na dopravu., •Další firemní benefity po zkušební době., •Firemní akce.•Moderní pracovní prostředí (https://youtu.be/Awx9Xl_aFg4)., kontakt:e-mail: mmalcovska@cz.gestamp.com. Pracoviště: Gestamp louny s.r.o., Průmyslová, č.p. 61, 438 01 Žatec 1. Informace: Michaela Malcovská, .