Žatec - Armáda poslala do Afghánistánu nové Pandury, řídit je budou žatečtí vojáci.

Pandury na Doupově | Foto: Deník/Petr Kinšt

Vojákům ze žatecké 4. brigády rychlého nasazení, kteří odletí počátkem příštího roku do Afghánistánu, bude v misi sloužit nová technika. Měla by zvýšit jejich bezpečnost při pobytu mimo základny.

V minulých dnech Armáda ČR poslala do Afghánistánu čtyři obrněné kolové transportéry Pandur, jejich osádky v Afghánistánu budou vojáci ze žatecké 41. mechanizovaného praporu. Opačným směrem, tedy z české základny přes Kábul do Česka, putovala letounem An–124 Ruslan zpět čtyři bojová vozidla pěchoty BVP – 2, která dosud čeští vojáci v misi používali.

„Pandury přinesou posílení bezpečnosti našich výjezdových skupin,“ řekl náčelník generálního štábu Armády ČR Vlastimil Picek. Vozidla pro Afghánistán mají zesílenou balistickou ochranu a rušičky dálkového odpalování výbušnin. Provinční rekonstrukční tým v Lógaru, ve kterém kromě 261 vojáků působí i 11 odborníků ve službách ministerstva zahraničí, má na starosti obnovu oblasti. Vzhledem k neutěšené bezpečnostní situaci už ale například nepoužívá Američany zapůjčené terénní vozy Humvee, které nejsou odolné vůči výbuchu nastražené nálože. K dispozici mají stroje Dingo a Iveco a v poslední době místo původně půjčených Humvee od kolegů z USA přebírají odolnější vozidla MRAP. Celkem bude mít rekonstrukční tým k dispozici 26 těchto strojů, už nyní vojáci využívají jedenáct z nich. Zbývající budou k dispozici na jaře. Několik z nich budou používat i čeští instruktoři, kteří budou v provincii Vardak cvičit prapor afghánské armády.

Do letecké přepravy mezi Českem a Afghánistánem se zapojí nové transportní letouny C–295 CASA, které střídají dosluhující antonovy. Vojákům by také měly více sloužit vrtulníky. Generální štáb Armády ČR chce do budoucna více propojit českou vrtulníkovou misi v Afghánistánu, která má k dispozici tři vrtulníky Mi–171Š, s rekonstrukčním týmem v Lógaru.