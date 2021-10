Voliči z okresu Louny, kterých se týká, mohou volit na lounském výstavišti. A to až do 17. hodiny. Aktuálně je v okrese v karanténě přibližně 230 lidí, velká část jsou ale děti z mateřských a základních škol. Těch se volby netýkají. Zájem o možnost volit z auta na drive-in stanovišti v Lounech je proto malý, očekává se, že dorazí jen několik lidí. Hlavní část letošních poslaneckých voleb bude v pátek 9. a sobotu 10. října.

/FOTO/ V Česku dnes, ve středu 6. října, začaly volby do Poslanecké sněmovny. Jako první volí lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.