Víkendové volby do dolní komory Parlamentu ČR doprovázela poměrně slušná účast voličů. V okrese Louny byla o vyšší než před čtyřmi lety a vyšplhala se na téměř 60 procent. V roce 2017 to bylo o pět procentních bodů méně.

V řadě z nich šlo o jasné vítězství, mnohde získalo přes polovinu všech hlasů. Například v Libořicích na Žatecku to bylo dokonce 62 procent, v Očihově na Podbořansku 55 %.

Téměř ve všech obcích okresu Louny vyhrálo ve víkendových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hnutí ANO.

