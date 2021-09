Z technických důvodů se stěhuje okrsek číslo 4. Dosud byl v budouvě gymnázia, nově musí voliči přijít za Základní školy v Husově ulici. Do okrsku číslo 4 patří voliči s trvalým pobytem v ulicích 29. srpna, Nádražní, Přátelství a Sídliště Míru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.