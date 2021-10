Josef Paur leží v žateckém domově pro seniory ve svém útulně zařízením pokoji na posteli, trápí ho zdravotní obtíže. Když se ho ale zeptám na volby, viditelně pookřeje. Až se za pár hodin otevřou volební místnosti, nenechá si výběr nových poslanců rozhodně ujít. „Půjdu určitě. Je to povinnost, když chceme mít kontrolu nad tím, kam budeme směřovat,“ říká. A podobně smýšlí i další dříve narození v žateckém domově. O volby je tam obrovský zájem. Mnohem vyšší, než v minulém roce při výběru krajských zastupitelů.

„Že bude volební účast našich obyvatel hojná usuzujeme z toho, že si 35 lidí vyřídilo voličský průkaz. Dříve to bylo tak 10 až 12. Dalších 15 lidí, kteří tu mají trvalý pobyt, už předem avizovalo, že chce volit a půjde. A k těm se mohou připojit a zřejmě také připojí i další, kteří tu mají trvalý pobyt. Máme volební místnost v areálu domova, takže to senioři nemají daleko. Zájem o volby je letos obrovský,“ vidí Petr Antoni, ředitel Domova pro seniory v Žatci.

Domov v Žatci má 125 klientů, z toho téměř 50 jich ale pobývá v domově se zvláštním režimem v Alzheimer centru. Z celého domova se podle předběžných odhadů k volbám chystá nejméně pět desítek obyvatel a další zřejmě přibudou. „Zájem je rozhodně vyšší, než při volbách v minulých letech. Pamatuji si, že hodně táhly také prezidentské volby, ty také lidé vnímali jako zásadní, tehdy také byla velká účast,“ pokračoval Antoni.

Při souboji Miloše Zemana a Jiřího Drahoše tehdy obyvatelé domova hlasovali převážně pro současnou hlavu státu. Pro jakou stranu se rozhodnou tentokrát, je zatím tajemstvím. Ale jaký je důvod zvýšené volební účasti? Vnímají klienti tyto parlamentní volby jako zásadní? „Důvod neznám. Ale jedná se o generaci lidí, kteří jsou zvyklí volit, považují to za jakousi povinnost. A jak říkáte, další důvod může být i to, že možná tyto volby opravdu vnímají jako zásadní, vyhrocenější,“ dodal šéf žateckého domova.

Vraťme se ale k Josefu Paurovi, který letech 1973 až 1983 řediteloval na žateckém gymnáziu. „Dříve jsem chodil každé volby. V poslední době jsem jich několik vynechal, ale tak by to být nemělo. Takže tentokrát zase půjdu. Když chceme něco ovlivnit, je to povinnost,“ naráží zkušený muž na to, že díky volbám máme v rukách budoucnost země. Pro koho se rozhodne si nechává pro sebe. „A kolikáté jsou to moje volby? To opravdu už nevím,“ směje se Josef Paur.

"Vždycky chodím volit. A určitě půjdu i teď,“ přitakává také Zuzana Kopáčová. „Je třeba, aby lidé chodili k volbám, tam se rozhoduje. A proto pokaždé chodím i já,“ říká žena v žateckém domově během odpočinku ve společenské místnosti. Ani ona nespočítá, kolikáté jsou to její volby. „Ježiš, těch bylo, to opravdu nevím,“ dodává.

Podobné hlasy jako ze žateckého domova zní i z dalších po celém kraji. Zvýšený zájem o výběr poslanců evidují i tam. „Zájem o volby je opravdu velký. Určitě mnohem větší, než vloni při krajských,“ potvrdila Alena Tölgová, ředitelka Sociálních služeb Chomutov. „Zájem je opravdu zvýšený. Skoro všichni chtějí volit. Klientů, kteří avizují zájem o volby, je skutečně mnohem více,“ dodala Věra Vonková, ředitelka Domova pro seniory Bukov v Ústí nad Labem.