Volby starostů startují. Někde už jsou koalice jasné, v Lounech zatím ne

Dlaždiči Obsluha asfaltérských finišerů. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč, mzda max. 180 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Metrostav hledá pro jednu ze svých divizí, která úspěšně staví v České republice i v zahraničí a je zaměřena na dopravní stavby (rychlostní komunikace, dálnice a mosty), do dobře fungujícího a mladého týmu, nové kolegy operátory asfaltérských finišerů., , , Nástup možný ihned nebo dohodou., , Co budete na této pozici dělat:, Vaší hlavní zodpovědností bude obsluha asfaltérských finišerů pro pokládku obalovaných nebo recyklovaných živičných směsí., Výhodou (nikoliv podmínkou) je praxe s obsluhou jakéhokoliv finišeru; v případě potřeby zaučíme strojníky na naše typy finišerů., Důležitá je chuť do práce, manuální a technická zručnost., , Vaše předpoklady:, SOU v technickém oboru (opravář zemědělských strojů, strojní zámečník, nástrojař, betonář, železář apod.), praxe s obsluhou finišeru výhodou, ne podmínkou; v případě potřeby Vás rádi zaučíme, řidičský průkaz sk. B, sk. C výhodou, strojní, jeřábnický nebo vazačský průkaz je výhodou, spolehlivost, nekonfliktní jednání, upřednostňujete kvalitně odvedenou práci, schopnost rychlého a operativního rozhodování, flexibilita a mobilita, , Zaměstnanecké výhody: , Týden dovolené navíc, tři dny zdravotního volna, stravenky v hodnotě 100 Kč nebo cestovní náhrady, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci.. Pracoviště: Středisko asfaltérů - louny, 440 01 Louny 1. Informace: Jana Jakoubková, +420 266 018 412.