Dodatečné volby do zastupitelstva Brodce na Lounsku opět nebudou. Konat se tam měly v sobotu 17. června. O vedení jedné z nejmenších obcí okresu zase nikdo z místních neprojevil zájem.

Brodec je malebná vesnice na Lounsku. Starostovat v ní ale nikdo nechce | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Do voleb v obci Brodec na Lounsku nebyla podána žádná kandidátní listina,“ potvrdil mluvčí města Louny Marcel Mihalik.

V řádném termínu loni v záři se v obci s osmdesátkou obyvatel komunální volby nekonaly, a to ani v náhradním termínu letos začátkem ledna. Třetí šanci měli místní nyní, kandidátní listiny mohli příslušnému registračnímu úřadu podávat do středy 12. dubna. A opět nikdo nepodal kandidátku.

Ministerstvo vnitra zřejmě vypíše termín dalších voleb, pravděpodobně na podzim letošního roku.

O chod obce se stará správce jmenovaný ministerstvem vnitra, má ale omezené pravomoci. Pokud by neměli místní o samosprávu zájem dlouhodobě, přicházelo by do úvahy připojení k jiné obci. V případě Brodce přicházejí do úvahu Líšťany, Vinařice či Ročov, ale i město Louny.

„K zániku obce může dojít jejím sloučením s jinou obcí nebo připojením k sousední. V souladu se zákonem k tomu může dojít po rozhodnutí jejich zastupitelstev,“ popsal už dřív mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Pokud by se měl Brodec k nějaké obci připojit, musely by ve vesnici podle současné legislativy komunální volby stejně proběhnout, aby vzniklo zastupitelstvo, které by tento krok posvětilo.