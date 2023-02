V řádném termínu loni v záři se v obci s osmdesátkou obyvatel komunální volby nekonaly, a to ani v náhradním termínu letos začátkem ledna. Důvod byl v obou případech jednoduchý – nikdo nepodal kandidátku, tedy o zvolení do zastupitelstva nebyl zájem.

Třetí šanci mají místní nyní, kandidátní listiny mohou příslušnému registračnímu úřadu podávat do středy 12. dubna.

V malé obci na Lounsku volby nebudou ani v lednu. Hrozí připojení k jiné

O chod obce se stará správce jmenovaný ministerstvem vnitra, má ale omezené pravomoci. Pokud by neměli místní o samosprávu zájem dlouhodobě, přicházelo by do úvahy připojení k jiné obci či městu Louny. To by byla v Česku dosud ojedinělá záležitost.