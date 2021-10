Lidé čekali, až na ně přijde u urny řada, zhruba čtvrthodinku. Dnes je možné volit do 22. hodiny, zítra budou místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Pak se začnou sčítat hlasy.

O volby do Sněmovny Parlamentu ČR je v okrese Louny na mnoha místech velký zájem. Hned po 14. hodině se například před volební místností sedmého volebního okrsku v Žatci, která je v budově jeslí v areálu MŠ Alergo, vytvořila fronta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.