Starostka Zdeňka Hamousová se vrací na kandidátku Volby pro město, na ní naopak nebude místostarosta Jaroslav Špička. Ten do voleb vede Starosty a nezávislé. Druhý místostarosta Radim Laibl je opět lídrem hnutí ANO. O přízeň voličů se bude ucházet řada nynějších i bývalých zastupitelů. Například bývalí žatečtí místostarostové Alešové Dvořák a Kassal či bývalý majitel společnosti IZOS Pavel Aschenbrenner.

Starostka i oba místostarostové mají ambice pokračovat ve vedení města dál. „Ano jsem připravena pokračovat ve vedení města. Záležet ale bude, kolik hlasů od voličů dostanu. Pokud si vnitřně vyhodnotím, že je můj získaný mandát slabý, o zvolení do funkce starostky se ucházet nebudu,“ sdělila Zdeňka Hamousová, která je s tříměsíční přestávkou na přelomu let 2014 a 2015 žateckou starostkou od roku 2010. Na kandidátce Volby pro město jsou například radní Petr Antoni nebo zastupitel Michal Jánošík.

Zdeňka Hamousová před čtyřmi roky kandidovala za ANO, tehdy byla senátorkou zvolenou za toto hnutí. S dvaceti procenty hlasů ANO v roce 2018 komunální volby v Žatci vyhrálo. Tehdejší jednička kandidátky Radim Laibl vede hnutí do voleb ve městě i nyní. „Mohu potvrdit, že mám ambici stát se starostou města. Samozřejmě rozhodnou voliči,“ řekl. Na kandidátce ANO je i radní Pavel Pintr a zastupitelé Josef Hodina a Jaroslava Veselá.

Málo lidí na kandidátku

Druhá za ANO skončila před čtyřmi lety Unie pro sport a zdraví, která letos do voleb vůbec nejde. „Řada lidí se už nechtěla z časových důvodů zapojit, myslím, že bychom měli velké problémy se složením kandidátky,“ řekl radní za toto uskupení Martin Štross. On sám je nyní na kandidátce Starostové a nezávislí. Jeho kolega z Unie a současný zastupitel Jiří Karas už nekandiduje.

Zmiňovaná Volba pro město v roce 2018 skončila na třetím místě, čtvrté patřilo komunistům. Ti jdou nyní do voleb pod hlavičkou KSČM a nezávislí. „Jak z názvu vyplývá, na kandidátce nemáme jen členy naší strany. Všichni tři naši současní zastupitelé na ní ale jsou,“ sdělila bez bližších podrobností jednička kandidátky Karel Krčmárik.

Stát pošle peníze na lávku pro pěší přes dálnici mezi Louny a Cítoliby

Kromě něj jsou zastupiteli ještě Ivana Malířová a Petr Kubeš. „Pokud dostaneme mandát od voličů, měli bychom zájem se zapojit do vedení města,“ dodal Krčmárik.

Na kandidátce KSČM a nezávislí bude Aleš Kassal, který v letech 2006 až 2010 vykonával funkci žateckého místostarosty. „Oslovili mě bývalí kolegové ze zastupitelstva a shodou okolností mě začali víc a víc zastavovat obyvatelé města s tím, co se jim nelíbí a jestli bych neuvažoval o kandidatuře. Nekandiduji pro to, abych byl ve vedení města, byť zastupitelstvo je vlastně jeho nejvyšší orgán, ale abych hlavně v případě zvolení přispěl k něčemu pozitivnímu,“ sdělil.

Zubař i strojvedoucí

Sdružení Žatec srdce regionu do voleb opět povede Jan Novotný, místostarosta města v letech 2010 až 2014. „Na prvních třech místech naší kandidátky jsou současní zastupitelé. Většina členů je bez politické příslušnosti, pět je z TOP 09. Pokud dostaneme dostatek hlasů, minimálně v radě města bychom chtěli mít zastoupení,“ řekl.

Na druhém místě kandidátky je Petr Hanzl, před čtyřmi lety zvolený do zastupitelstva za ANO, třetí je zastupitel a ředitel divadla Martin Veselý. Na dalších místech jsou třeba zubař Milan Řezáč, strojvedoucí a evangelický kurátor Ivo Valášek, středoškolský učitel Ondřej Baštýř nebo bývalý místostarosta Aleš Dvořák.

Po jednom členovi v zastupitelstvu nyní mají Česká pirátská strana, ODS, SNK Evropští demokraté a SPD. Piráty do voleb opět povede Vladimír Vlach, na druhém místě kandidátky je zastupitel Jan Kranda. „Pokud budeme mít víc zastupitelů, bude to úspěch. Pokud budeme ve vedení města, bude to pro nás velký úspěch,“ uvedl Vlach.

Pelzer s pětistovkou zaměstnanců v Žatci končí. Výrobu přesune do Kadaně

Žatecká ODS kdysi měla starostu města, v posledních letech nejsou její volební zisky ve městě velké. V zastupitelstvu má jen svého lídra – Marcela Kollmanna. „Chceme změnu ve vedení města. Pokud ve volbách uspějeme, nebráním se tomu být starostou,“ řekl. Na druhém místě kandidátky je podnikatelka Pavlína Kalitová, na dalších postech bývalý majitel společnosti IZOS Pavel Aschenbrenner, manažer Štěpán Kuna či podnikatel Jiří Markup mladší.

SNK Evropské demokraty do voleb opět povede ředitel technické správy města Andrej Grežo, SPD Vladislav Hrbáček. Oba jsou v zastupitelstvu města.

Určitě větší ambice než tři procenta hlasů získaných v posledních komunálních volbách v Žatci mají Starostové a nezávislí, teď je povede místostarosta Jaroslav Špička. „Byl jsem oslovený, abych postavil kandidátku STAN v Žatci. Starosty dlouhodobě podporuji, kandidoval jsem za ně v krajských volbách, jsem jejich příznivcem,“ vysvětlil.

O přízeň voličů se při komunálních volbách v Žatci bude ucházet ještě KDU-ČSL. Její kandidátku povede nestraník a obchodník se zemědělskými komoditami Walter Enders.

Výsledky komunálních voleb v Žatci v roce 2018

ANO - 20,5 % - 6 mandátů

Unie pro sport a zdraví - 13,4 % - 3 mandáty

Volba pro město - 12,8 % - 3 mandáty

KSČM - 10,6 % 3 mandáty

Žatec srdce regionu - 6,9 % - 2 mandáty

Piráti - 6,5 % - 1 mandát

ODS - 6,4 % - 1 mandát

SNK – ED - 6,2 % - 1 mandát

SPD - 5,6 % - 1 mandát